Parcela do IPVA das placas de finais 7 e 8 vence nesta sexta

Nesta sexta-feira (22), os proprietários de veículos com placas finais 7 e 8 devem pagar a quarta parcela do IPVA 2022. As guias podem ser emitidas pelo portal da Secretaria de Estado da Fazenda.

Neste ano, o pagamento pode ser feito via PIX pelos canais eletrônicos de qualquer instituição bancária ou mesmo por meio de aplicativos. É preciso ter em mãos o número do Renavam, que consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV). A alíquota do tributo é de 3,5% ou 1% do valor do veículo, dependendo do tipo. Os pagamentos realizados após o vencimento terão juros e multa.



O IPVA é uma das principais fontes de arrecadação tributária do Paraná. Está atrás apenas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). O Estado destina 50% do valor arrecadado para o município de emplacamento do veículo. O montante é utilizado para custear investimentos públicos como educação, saúde, segurança e transporte.

A quitação do IPVA também é requisito obrigatório para emissão do certificado de licenciamento de veículo pelo Detran/PR.

CARTÃO DE CRÉDITO – Em caso de atraso, os contribuintes podem parcelar o imposto de 2022 em até 12 vezes pelo cartão de crédito – isso em relação à falta completa do pagamento ou de alguma parcela já vencida. Também podem ser pagas as parcelas ainda pendentes, a vencer.

É possível, ainda, parcelar todo o valor pendente, se ainda não tiver quitado o boleto cheio. Caso a opção tenha sido o pagamento em cinco vezes, também há possibilidade de agrupar uma eventual parcela em atraso com as vindouras para equilibrar a situação financeira.

Confira o calendário de vencimento do parcelamento do IPVA 2022:

Finais de placa 1 e 2 – Quarta parcela: 18 de abril (vencido) - Quinta parcela: 17 de maio;

Finais de placa 3 e 4 – Quarta parcela: 19 de abril (vencido) - Quinta parcela: 18 de maio;

Finais de placa 5 e 6 – Quarta parcela: 20 de abril (vencido) - Quinta parcela: 19 de maio;

Finais de placa 7 e 8 – Quarta parcela: 22 de abril - Quinta parcela: 20 de maio;

Finais de placa 9 e 0 – Quarta parcela: 25 de abril - Quinta parcela: 23 de maio.





Fonte: Agência Estadual de Notícias.