Parceira entre empresas otimiza higienização de caixas de frutas

A Ceasa Paraná e o Sindicato dos Permissionários (Sindaruc), assinaram um termo de cooperação técnica para qualificar ainda mais os produtos comercializados na unidade de Curitiba. Uma das novas iniciativas prevê a implantação de procedimentos para lavagem, higienização e limpeza das caixas plásticas. O Sindaruc disponibilizará um novo equipamento para a realização desses trabalhos, de forma mais ágil e prática. Antes, a lavagem era feita de forma manual.

Dentro das boas práticas relacionadas à qualidade das frutas, legumes e verduras (FLVs), a manutenção e limpeza adequada das caixas plásticas são fundamentais para garantir a segurança alimentar dos produtos comercializados.

Segundo o Antônio Leonardecz, diretor técnico da Ceasa Paraná, a lavagem das caixas plásticas deve ser realizada diariamente para garantir qualidade a todo processo produtivo e comercial dos FLVs. “Estamos adotando esses trabalhos para todos os permissionários e produtores rurais que atuam em nosso mercado”, explica.

Com o termo de cooperação, os colaboradores do programa Banco de Alimentos – Comida Boa, no qual os produtores e permissionários atacadistas doam hortigranjeiros sem padrão de comercialização para entidades sociais que atendem famílias em vulnerabilidade, passaram por um treinamento para manusear de forma segura e correta o novo equipamento.

“Agora vamos ampliar o sistema de lavagem e também otimizar o consumo de água e produtos de limpeza utilizados no processo”, afirma Antônio Leonardecz. “Com este processo, a Ceasa Paraná, os permissionários e produtores rurais, estarão qualificando os hortigranjeiros comercializados no atacado, colaborando ainda mais com a segurança no abastecimento alimentar dos consumidores”.

