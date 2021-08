Paratletas de Curitiba embarcam para os Jogos Paralímpicos

Da Redação

Os primeiros paratletas de Curitiba que vão representar o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio embarcaram, na madrugada de domingo (08), com uma parte da delegação brasileira. O voo que levou os paratletas partiu de Guarulhos às 2h40, e fez uma escala em Doha, capital do Catar, antes de chegar à capital japonesa na manhã desta segunda-feira (09).

continua após publicidade .

Após o pouso na capital japonesa, os 130 atletas brasileiros do tiro com arco, judô, remo, vôlei sentado, tênis em cadeira, bocha, e futebol de 5, além de membros da comissão técnica, ainda fazem uma viagem de ônibus até a cidade de Hamamatsu. Lá eles se juntarão aos atletas da natação, tênis de mesa, goalball, halterofilismo e atletismo, que já estão no Japão para um período de aclimação antes do início dos Jogos Paralímpicos, que acontecem entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro.

Entre os paratletas que viajaram neste domingo (08), Curitiba está representada pelos jogadores do Vôlei Sentado, Daniel Jorge da Silva e Anderson Rodrigues dos Santos, e do Futebol de 5, Jefferson da Conceição Gonçalves, Cássio Lopes dos Reis e Gledson da Paixão Barros.

continua após publicidade .

Os paratletas do vôlei sentado curitibano treinam no Instituto de Promoção do Paradesporto (IPP), enquanto os paratletas do Futebol de 5 integram a equipe Maestro Curitiba, mantida pela Associação Maestro da Bola. As duas entidades são beneficiárias do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte da Prefeitura de Curitiba.

Na próxima quinta-feira (12/8), o curitibano Vitor Tavares, do parabadminton e que treina no Badminton Zardo Morgenau, também segue para o Japão partindo de Guarulhos. Neste mesmo dia, as canoístas Mari Santilli e Adriana Azevedo, do Clube de Regatas Curitiba (CRC) também embarcam com destino à capital Japonesa.

Os últimos representantes da cidade que seguem para o Japão, embarcando entre os dias 17 e 25 de agosto, são a esgrimista em cadeira de rodas Carminha Celestina de Oliveira, que treina na Academia Mestre Kato, o triatleta Ronan Cordeiro e os técnicos James Lowry Neto (Tiro Paradesportivo) e Rodrigo Ferla (Parataekwondo). Todos são beneficiários do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte da Prefeitura, sob a gestão da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj).

continua após publicidade .

Todos os atletas paralímpicos e demais integrantes foram submetidos aos rigorosos protocolos sanitários que foram alinhados com o Comitê Organizador de Tóquio 2020, o governo japonês e o Comitê Paralímpico Internacional (IPC).

Foram realizados dois testes PCR antes do embarque e, durante o processo de imigração, serão feitos mais testes na chegada ao Japão.