Paranaenses, é urgente reduzirmos os acidentes de trabalho

Da Redação

Imagem Ilustrativa

O número de mortes decorrentes de acidentes de trabalho no Paraná aumentou 30%, saltando de 184 acidentes com óbito em 2020 para 239 em 2021. São 239 famílias que perderam um pai, uma mãe, uma irmã, um irmão, um filho, uma filha. Essas perdas irreparáveis em termos humanos geram também impactos econômicos: os empregadores podem responder por danos morais e materiais, e ainda sofrer ação por parte da Previdência Social, que terá que pagar pensão por morte. Além disso, estima-se uma perda de 4% do PIB brasileiro com os acidentes de trabalho.

Os dados de 2022 ainda não foram divulgados na plenitude. As primeiras compilações do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho mostram um cenário ainda pior no ano passado. Os números dos acidentes em geral também subiram: 16%. Em 2020, o Paraná registrou 35.295 acidentes; em 2021, foram 41.068.

Esses acidentes causam perdas pessoais, também irreversíveis: deceparam-se dedos, braços e pernas. Conterrâneos nossos perdem a capacidade de trabalho e existem casos não contabilizados nas estatísticas.

Paranaenses, é urgente reduzirmos esses números. A Lei Estadual nº 20.571/2021 institui a campanha Abril Verde, de prevenção aos acidentes do trabalho e às doenças ocupacionais. É preciso aproveitar essa oportunidade para refletirmos sobre hábitos e práticas no trabalho, pois muitas vezes o acidente poderia ser evitado.

A primeira ação de cada um de nós é o autocuidado. Em seguida, precisamos refletir o que nos trouxe até este ponto: segunda década do século XXI e ainda perdemos saúde e vida no ambiente laboral ou no trajeto até ele. Precisamos mudar e ser melhores. Nós nos olharemos com mais orgulho.





Ana Paula Saladini, juíza do trabalho e gestora regional do Programa Trabalho Seguro no TRT-PR

