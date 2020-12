Paranaenses devem gastar mais neste natal, segundo pesquisa - TNOnline

Continua após publicidade

Segundo uma pesquisa feita pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), os paranaenses devem gastar mais no natal deste ano do que no do ano passado.

De acordo com a pesquisa, cerca de 75,4% dos entrevistados têm a intenção de presentear. Em 2019, essa parcela era de 74%. E o tíquete médio vai ficar R$ 125 maior que em 2019, indo para 44%, ao passar de R$ 285,00 no ano passado para R$ 410,63 em 2020.

Como muitas famílias não irão viajar e por conta da pandemia não poderá ocorrer uma ceia com muitos convidados, a tendência é investir nos presentes.

Conforme os entrevistados, 40,8%, planeja gastar entre R$ 201,00 e R$ 500,00. Neste ano aumentou a parcela de paranaenses que pretendem investir mais em presentes: os que vão gastar entre R$ 501,00 e R$ 1.000,00 correspondem a 12,1%, ante 6,8% em 2019.

Já os que vão despender mais de R$ 1.000,00 somam 8,8%, um aumento considerável em relação ao ano passado, quando apenas 2,3% planejavam desembolsar valores mais altos nas compras natalinas.

Os consumidores que planejam gastar um pouco menos, mantendo o orçamento na faixa de R$ 101,00 a R$ 200,00, correspondem a 26,7% neste ano, ante 37,8% em 2019. E os que vão gastar até R$ 100,00 somam 11,7%, sendo que no ano passado a parcela dos mais comedidos era de 14,0%.Os itens de vestuário serão a principal escolha dos paranaenses, com 67,3% das citações. Os brinquedos foram mencionados por 49,6%, juntamente com as lembrancinhas, com 41,9%.

Com informações; Bem Paraná.