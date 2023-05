Paranaenses acertam quina da Mega-Sena; veja de onde são os sortudos

Da Redação

Em Curitiba, foram sete sortudos

A Mega-Sena deste sábado (29) teve uma única aposta vencedora, que pagou R$ 61 milhões para o sortudo da cidade de Pedro Leopoldo (MG), mas 15 paranaenses também comemoraram o prêmio da quina de menos R$ 17.723,23 por aposta.

No Paraná, em Curitiba, foram sete sortudos sendo que um dos apostadores levou sozinho R$ 53.169,69 com oito dezenas escolhidas. Um bolão com quatro apostas ainda levou R$ 35.446,44.

As cidades de Alvorada do Sul, Londrina, Marechal Cândido Rondon, Nova Esperança e Planalto também tiveram um ganhador com aposta simples. Já em Maringá, um apostador levou R$ 17.723,23 na simples, mas um bolão com oito números e 28 bilhetes vai receber R$ 53.169,48 para dividir entre os participantes.

Em Apucarana e demais cidades do Vale do Ivaí, não foram registrados ganhadores nessa faixa.

