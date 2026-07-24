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Paranaense quebra dente em festa, vai à dentista de madrugada e volta para a balada

Caso viralizou nas redes sociais após o relato da jovem

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 22:42:11 Editado em 24.07.2026, 22:41:57
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Paranaense quebra dente em festa, vai à dentista de madrugada e volta para a balada
Autor A estudante se divertia com amigas quando, ao rir durante uma brincadeira, bateu a cabeça no espelho do banheiro - Foto: Redes Sociais

A estudante de psicologia Eduarda Henkemeier, 22 anos, quebrou um dente durante uma festa em Foz do Iguaçu (PR) na madrugada do dia 24 de junho e, graças à ajuda de uma amiga dentista, conseguiu restaurar o sorriso e voltar para a balada na mesma noite. O caso viralizou nas redes sociais, acumulando mais de 2,9 milhões de visualizações.

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A estudante se divertia com amigas quando, ao rir durante uma brincadeira, bateu a cabeça no espelho do banheiro. "O espelho tremeu, meu dente quebrou e voou no cabelo da minha amiga. Só peguei o dente, virei as costas e saí da balada. Eu fiquei desesperada", contou ao g1. Em casa, a mãe colocou a metade do dente em um copo com soro fisiológico e sugeriu que ela resolvesse o problema no dia seguinte. Mas Eduarda não queria perder a noite.

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Por volta da 1h40, ela entrou em contato com a amiga dentista Amanda, que aceitou atendê-la. As duas foram ao consultório, e cerca de uma hora depois o dente estava restaurado. "Deixei ela em casa e falei: 'Eu não vou perder a minha noite por causa disso. Estão todos os meus amigos lá, está todo mundo se divertindo'", contou. Ela voltou para a festa e terminou a noite com as amigas.

Na manhã seguinte, Eduarda publicou vídeos que mostram desde o momento em que deixou a festa chorando, com o rímel borrado, até o atendimento odontológico e o retorno à balada. Em um dos trechos, ela brinca: "Posso estar de rímel borrado, derretido, posso chorar igual uma louca, mas ninguém derruba a Barbie Girl". Internautas reagiram com humor: "Melhor vídeo que já vi. Tem drama, tem emoção, tem problema resolvido e tem a volta por cima", escreveu um seguidor.


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