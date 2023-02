Paranaense que publicou anúncio de venda de escravo é condenado

Da Redação

A decisão foi proferida por unanimidade pela 7ª Turma na última semana

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) condenou um homem de 29 anos, morador de Irati, no Paraná, por injúria racial. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) após publicar nas redes sociais Facebook e Askfm anúncios nos quais colocava à venda um homem negro como escravo.

A decisão foi proferida por unanimidade pela 7ª Turma na última semana. O condenado vai ter que prestar 365 horas de serviços comunitários.

De acordo com a denúncia, o homem divulgou, no dia 10 de março de 2013, nas redes sociais Askfm e Facebook, um link com um anúncio que direcionava o usuário para uma página do site Mercado Livre.

As informações são do site GMC Online.

