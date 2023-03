Paranaense morta pelo companheiro em SC estava grávida de 2 meses

Da Redação

Kerlyn Tiepo Zanon era gestante, segundo a PM

A jovem paranaense Kerlyn Tiepo Zanon, que foi morta a facada no pescoço na segunda-feira (27), estava grávida de dois meses. O crime aconteceu em Erval Velho, em Santa Catarina, e o principal suspeito é o companheiro, que está preso.

A Polícia Militar (PM) foi informada pelos familiares sobre a gravidez. O crime teria acontecido na residência do casal.

A mãe do suspeito foi encontrada no local e levada em estado de choque para atendimento médico no Hospital Universitário Santa Terezinha.

A motivação do crime será investigada pela Polícia Civil.

ricmais

