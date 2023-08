Paranaense invade casa em chamas para salvar pai, filho e cachorro

Um paranaense tomou uma decisão heroica na noite desta terça-feira (1º) e salvou pai, filho e um cachorro de dentro de uma residência que estava em chamas. O operador de máquinas voltava do trabalho, na cidade de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, quando percebeu um incêndio em uma casa.

Richard Neves caminhava pelo bairro Cidade Jardim, quando escutou um grito de socorro. Ele não conhecia os moradores do imóvel, mas não pensou duas vezes antes de ajudar. "Eu estava indo para casa, mas ouvi um grito. Eu não conheço o morador, tinha o pai e o filho, tinha um cachorro também", disse o trabalhador, que contou com apoio de um motociclista.

Para conseguir chegar até as vítimas, um idoso de 68 anos e seu filho de 42, Richard quebrou uma das janelas da residência. Ele teve ferimentos no braço, mas conseguiu resgatar os moradores e o cãozinho com vida. "Deus é maravilhoso, coloca as pessoas no lugar certo", declarou o herói da noite.

As vítimas foram levadas para atendimento médico. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.





*Com informações RicMais.

