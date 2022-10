Paranaense estudante de medicina desaparece no Paraguai

Da Redação

Antonio Augusto Streski Manjinski, de 25 anos

A família do paranaense Antonio Augusto Streski Manjinski, de 25 anos, se mobilizam para tentar achar o jovem, que desapareceu em Assunção, capital do Paraguai. O rapaz, de 25 anos, mora no fora país desde 2017 e está no 6º ano de medicina. Streski fez o último contato com a mãe no dia 4 de outubro e, desde então, não foi mais visto. O Ministério Público do Paraguai confirmou o desaparecimento e pediu ajuda da população para tentar encontrar o jovem.

A mãe do estudante, Isabel Streski, começou uma campanha junto aos colegas da Universidad María Auxiliadora, que estudam com Antônio, para tentar localizá-lo. Ele saiu de casa sozinho, sem celular ou documentos, e desapareceu ainda no início do mês. O jovem morava no bairro Uvaranas, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, antes de se mudar para Assunção para cursar medicina. Frequentemente, voltava ao Paraná para visitar familiares.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do estudante de medicina pode entrar em contato com o Ministério Público do Paraguai, pelo 911.

A mãe de Antônio fez diversos desabafos nas redes sociais contando sobre a dor que está sendo lidar com o desaparecimento do filho: “Sempre imaginei que não poderia suportar a notícia de ter um filho desaparecido ou até mesmo perder um filho, nem mesmo por pesadelos. E hoje estou aqui vivendo isso já a vez que estou sofrendo a pior dor do mundo, é também o tempo de muitas restaurações. Eu acredito que através da minha dor Deus está restaurando a fé de muitos incluindo a minha, restaurando amizades sim amizades verdadeiras que estavam comigo quando ele nasceu e agora o procuram”, escreveu ela.

Ela também fez um apelo para que o filho volte para casa: “Meu Primeiro Grande amor volta pra mim”, escreveu ela.

