Paranaense é presa na Indonésia com cocaína em frascos de shampoo e pode enfrentar pena de morte

A suspeita teria recebido a promessa de pagamento de US$ 50 mil para transportar a substância até a ilha asiática

Uma mulher de 36 anos, natural de Cascavel, no Oeste do Paraná, foi presa em flagrante por tráfico internacional de drogas no Aeroporto Internacional Ngurah Rai, em Bali, na Indonésia. A prisão ocorreu no dia 6 de outubro, após agentes da alfândega e da Polícia Regional local encontrarem quase 3,6 quilos de cocaína líquida escondidos em sete frascos de shampoo e de produtos para o corpo na bagagem da mulher.

De acordo com a legislação indonésia, que possui punições extremamente rigorosas para crimes relacionados a entorpecentes, a brasileira pode ser condenada à prisão perpétua ou até mesmo à pena de morte.

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A abordagem aconteceu por volta das 18h, durante uma operação conjunta de fiscalização no terminal aeroportuário. Segundo veículos da imprensa internacional, a paranaense teria recebido uma oferta de 50 mil dólares, o equivalente a cerca de 254 mil reais, para realizar o transporte da droga. A negociação teria envolvido um homem identificado pelas autoridades apenas pela letra G.

A superintendente Rina Isriana Dewi, responsável pela área de informações públicas da corporação em Bali, afirmou que os investigadores da divisão de narcóticos agora trabalham para mapear a rede de fornecimento do entorpecente, identificar a participação de outros possíveis envolvidos no esquema e descobrir qual seria o destino final da carga.

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A mulher permanece detida na sede da Polícia Regional de Bali enquanto as investigações prosseguem para esclarecer todas as circunstâncias do crime. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil já foi contatado pela imprensa para prestar informações sobre a situação diplomática e jurídica da cidadã detida, mas aguarda-se um retorno oficial do órgão sobre o acompanhamento do caso.