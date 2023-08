Paranaense é assassinado a facadas no litoral de Santa Catarina

O paranaense David Batista Arosti, de 32 anos, foi encontrado morto na noite da última quarta-feira (2) em Itapoá, no litoral de Santa Catarina. Ele foi esfaqueado ao chegar em casa no bairro Balneário Cambiju.

continua após publicidade

Segundo as informações apuradas pelo portal Agora, David é de Mandaguari, no norte do Paraná. A mãe dele registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil catarinense há 15 dias, pois ele estava desaparecido. O rapaz apareceu em um pronto atendimento, com marcas de agressão.

-LEIA MAIS: Homem que matou esposa em SC é preso pela Polícia Civil em Apucarana

continua após publicidade

A polícia encontrou no local do crime quatro munições de arma de fogo. Os suspeitos do crime e das agressões ainda não foram identificados.

Com informações, ricmais

Siga o TNOnline no Google News