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FOZ DO IGUAÇU

Paranaense desaparece no Paraguai após entrar em loja de eletrónicos

Carlos trabalhava com instalação de home theater, som ambiente e telas de projeção e costumava ir com frequência ao Paraguai

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 20:28:15 Editado em 22.05.2026, 21:19:25
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Paranaense desaparece no Paraguai após entrar em loja de eletrónicos
Autor Segundo a família, a última localização do celular de Carlos indicou que ele esteve na loja antes de o sinal ser perdido - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

O paranaense Carlos Roberto Batista dos Santos, de 66 anos, morador de Foz do Iguaçu (PR), está desaparecido há dois dias após entrar em uma loja de eletrônicos em Ciudad del Este, no Paraguai, na tarde de quarta-feira (20). Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ele preenche um formulário no caixa do estabelecimento, onde teria ido deixar uma câmera de um cliente para conserto. Após sair da loja, ele não foi mais visto.

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Segundo a família, a última localização do celular de Carlos indicou que ele esteve na loja antes de o sinal ser perdido. Ele trabalhava com instalação de home theater, som ambiente e telas de projeção e costumava ir com frequência ao Paraguai para comprar equipamentos usados no trabalho.

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Na tentativa de refazer os passos do desaparecido, a família busca acesso a imagens de câmeras de segurança da região de fronteira. Os parentes já conseguiram autorização judicial para solicitar imagens da rodoviária de Foz do Iguaçu e devem pedir acesso às câmeras da aduana entre Brasil e Paraguai. Consulados, rodoviárias e órgãos de fronteira também foram procurados em busca de informações.

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A Polícia Civil do Paraná investiga o caso. Boletins de ocorrência foram registrados em Foz do Iguaçu e em Ciudad del Este.

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desaparecimento Foz do Iguaçu NOTÍCIAS Paraguai
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