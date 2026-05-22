Paranaense desaparece no Paraguai após entrar em loja de eletrónicos

O paranaense Carlos Roberto Batista dos Santos, de 66 anos, morador de Foz do Iguaçu (PR), está desaparecido há dois dias após entrar em uma loja de eletrônicos em Ciudad del Este, no Paraguai, na tarde de quarta-feira (20). Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ele preenche um formulário no caixa do estabelecimento, onde teria ido deixar uma câmera de um cliente para conserto. Após sair da loja, ele não foi mais visto.

📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a família, a última localização do celular de Carlos indicou que ele esteve na loja antes de o sinal ser perdido. Ele trabalhava com instalação de home theater, som ambiente e telas de projeção e costumava ir com frequência ao Paraguai para comprar equipamentos usados no trabalho.



📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



Na tentativa de refazer os passos do desaparecido, a família busca acesso a imagens de câmeras de segurança da região de fronteira. Os parentes já conseguiram autorização judicial para solicitar imagens da rodoviária de Foz do Iguaçu e devem pedir acesso às câmeras da aduana entre Brasil e Paraguai. Consulados, rodoviárias e órgãos de fronteira também foram procurados em busca de informações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Paraná investiga o caso. Boletins de ocorrência foram registrados em Foz do Iguaçu e em Ciudad del Este.