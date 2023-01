Paranaense de 19 anos que desapareceu após viagem a SC é encontrada

Da Redação

Isabelle estava considerada desaparecida desde domingo (1º)

Uma moradora de São José dos Pinhais, município da Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, que havia desaparecido, no último domingo (1º), após viajar para Balneário Camboriú, em Santa Catarina, para passar o Réveillon, foi encontrada nessa terça-feira (3). A informação foi confirmada pela família da jovem, chamada Isabelle Juck Cortes de Souza, de 19 anos.

Através de uma rede social, o irmão de Isabelle, Felipe Juck, disse que a família conseguiu entrar em contato com a jovem e obter informações sobre como ela estava. “Ela está bem e com vida! Essa é a informação que tenho pra passar pra vocês. Deem espaço para mim e pra minha família, por favor!”, escreveu o irmão de Isabelle no story.

fonte: Reprodução/Instagram O irmão de Isabelle, Felipe Juck, publicou a informação de que a jovem foi encontrada nas redes sociais

A própria Isabelle divulgou um vídeo explicando o que havia acontecido desde que foi dada como desaparecida. De acordo com a jovem, ela perdeu o celular em uma praia e, agora, está em Florianópolis, cidade catarinense que fica aproximadamente 300 quilômetros de Curitiba.



“Oi, Oi, pessoal. Eu vim explicar aqui o que houve, na realidade. Eu perdi o meu celular na praia e já consegui localizar. Está em Balneário Camboriú. Agora, estou em Floripa, e amanhã de manhã vou para BC [Balneário Camboriú]. Então, não estou desaparecida. Estou bem", disse Isabelle.

Com informações da Banda B.

