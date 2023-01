Paranaense de 19 anos desaparece em SC após viagem para réveillon

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Isabelle Juck Cortes de Souza, 19 anos, moradora de São José dos Pinhais, está desaparecida

Isabelle Juck Cortes de Souza, 19 anos, moradora de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, desapareceu depois de passar o réveillon em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A família está desesperada atrás de notícias sobre o paradeiro da jovem.

continua após publicidade .

Isabelle teria ficado hospedada em um hostel no município catarinense e planejava assistir a um show. O celular dela não está mais recebendo mensagens e ligações desde o meio-dia do domingo, dia 1º.

-LEIA MAIS: Família pede Justiça por jovem que morreu em acidente de moto, no PR

continua após publicidade .

Carmen Juck, mão da jovem, disse estar muito nervosa com a situação e pede ajuda para encontrar a filha. “Ela se hospedou em Camboriú, foi num show, acho que ela estava com muita vontade de fazer coisas diferentes, mas desapareceu. Estou nervosa, apavorada, peço a todos que me ajudem. Eu preciso da nossa filha, pelo amor de Deus. Estamos sofrendo, muito preocupada e ela pode contar comigo pra tudo que ela precisar. Eu amo muito você Isabelle, volte pelo amor de Deus”, pediu Carmen.

Isabelle tem mais de 13 mil seguidores nas redes sociais. Quem tiver informações sobre onde ela está pode entrar em contato pelo telefone 41 99661-1180.

O desaparecimento está sendo investigado pela Polícia Civil.

Com informações da Banda B

Siga o TNOnline no Google News