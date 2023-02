Paranaense colhe batata-doce gigante em horta comunitária; veja

Da Redação

Vandete Elias, de Umuarama

Uma moradora de Umuarama, no noroeste do Paraná, ficou surpresa ao colher uma batata-doce gigante nesta quinta-feira (23). O legume de seis quilos foi plantado pela paranaense Vandete Elias dos Santos, de 55 anos, que cultiva batatas há cerca de um ano e meio na horta comunitária localizada no Jardim São Cristóvão.

Vandete disse que ficou impressionada com o tamanho da batata-doce. "Impressionante, fiquei assustada com o tamanho. Eu e meu marido plantamos há uns seis meses e estávamos colhendo, começamos a retirar a terra ao redor e quando erguemos a batata, dei um grito: Meu Deus, não acreditei", detalha.

Ainda de acordo com Vandete, outras grandes batatas também foram colhidas.

fonte: Arquivo Pessoal batatas que foram colhidas nesta quinta-feira

"Colhemos uma outra de quatro quilos, além de outras grandes também. Fiquei muito emocionada, desde criança trabalho na roça e nunca colhi uma batata tão grande. São as maravilhas que Deus faz. Tudo isso é Deus", ressalta Vandete, que tem familiares que moram em Apucarana. Veja o registro feito pela família: null - Vídeo por: Reprodução



