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HISTÓRICO

Paranaense atinge o cume do Everest e alerta sobre perigos da descida: 'Ainda não acabou'

Gustavo Cordoni e o também brasileiro Roberto Lucchese chegaram ao ponto mais alto do planeta na manhã desta quarta (20)

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.05.2026, 10:48:56 Editado em 20.05.2026, 10:48:51
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Paranaense atinge o cume do Everest e alerta sobre perigos da descida: 'Ainda não acabou'
Autor O paranaense Gustavo Cordoni agora entra na fase considerada mais crítica de toda a expedição ao Everest - Foto: Divulgação/ Grade 6 Expedições/@gustavocordoni

O montanhista paranaense Gustavo Cordoni alcançou na manhã desta quarta-feira (20) o cume do Monte Everest, o ponto mais alto do planeta, situado a 8.848 metros de altitude.

A conquista histórica foi celebrada pelo atleta e por sua equipe, mas veio acompanhada de um alerta fundamental sobre os riscos do trajeto de volta, considerado a fase mais crítica da expedição.

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Em sua primeira comunicação após chegar ao topo, o paranaense fez questão de ressaltar que a missão ainda está longe de terminar e exige foco total para a descida em segurança.

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A chegada ao ponto máximo da montanha foi confirmada em um comunicado enviado a amigos e familiares pela Grade 6 Expedições, empresa responsável pela organização do grupo. Além de Cordoni, o também brasileiro Roberto Lucchese conseguiu completar a ascensão.

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A expedição conta ainda com a participação dos brasileiros Leo Pena e Eduardo Gouveia, que seguem enfrentando as adversidades climáticas na tentativa de finalizar a escalada até o cume.

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Em um relato emocionante compartilhado nas redes sociais, Cordoni descreveu a intensidade da experiência e as barreiras físicas e mentais superadas ao longo do percurso. O montanhista explicou que atingir o topo do Everest representa muito mais do que um feito pessoal, destacando que nenhum momento da jornada foi simples ou garantido.

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Segundo o atleta, cada passo em direção ao teto do mundo carregou anos de treinamento, renúncia, disciplina, medo e coragem, exigindo um profundo respeito pelas condições extremas da montanha antes de iniciar o arriscado percurso de retorno.

Com informações do nosso parceiro BandaB.

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