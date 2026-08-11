Paranacidade lança agenda estratégica e selo comemorativo de aniversário

O Paranacidade, Serviço Social Autônomo vinculado à Secretaria das Cidades (Secid), celebrou nesta terça-feira (11) 30 anos com uma cerimônia realizada no Palácio Iguaçu, em Curitiba, onde foram lançados a Agenda Estratégica 2025-2030 e o selo comemorativo de aniversário.

Com um olhar voltado ao futuro, o Paranacidade tem como missão apoiar o desenvolvimento urbano para melhorar a qualidade de vida da população por meio de apoio técnico e financeiro aos 399 municípios do Paraná. Ao longo de três décadas, o órgão teve participação em 24.132 obras espalhadas pelo Paraná, com ações e serviços que somam cerca de R$ 22,6 bilhões em investimentos.

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“O Paranacidade demonstra a capacidade técnica de engenharia e de arquitetura do Estado, auxiliando os municípios nos projetos, em especial na parte urbana e em obras civis que, porventura, precisamos fazer nesses municípios, garantindo qualidade técnica. Ao longo desses 30 anos, o órgão foi se aperfeiçoando, contratando novos profissionais e fortalecendo parcerias”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Entre as ações de destaque estão os programas Asfalto Novo, Vida Nova, que está levando pavimentação para a área urbana de 380 municípios com investimentos na ordem dos R$ 5,8 bilhões; o Ilumina Paraná, que viabiliza a modernização da iluminação pública com lâmpadas de LED; espaços de lazer, como Meu Campinho; e a análise e liberação de recursos para diferentes obras, como o futuro Trinário da Avenida Marechal Floriano Peixoto e a trincheira da Avenida Lothário Meissner, no bairro Jardim Botânico, ambos em Curitiba.

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“O Paraná tem a maior parceria com o BID [Banco Interamericano de Desenvolvimento] na América do Sul, um órgão que aporta recursos para obras e que tem um padrão de exigência muito alto nos termos de referência, nas licitações. Isso ajuda a ter maior qualidade, garantindo bons fornecedores, com boas empresas e lisura no processo de licitação”, acrescentou. “Somos o estado que mais tem obras no Brasil, fruto desse grande trabalho que o Paranacidade faz, nos ajudando a trazer essa organização para atender os 399 municípios.” 1 de 5 Divulgação AEN Foto: Autor: Divulgação AEN

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FUTURO

A Agenda Estratégica 2025–2030 é a primeira iniciativa do Paranacidade de estruturação de um planejamento institucional com horizonte de cinco anos, em vez de planos anuais. O processo foi construído de maneira participativa, envolvendo lideranças, equipes técnicas e colaboradores com foco no fortalecimento da governança, da integração institucional, da transformação digital, da melhoria dos processos e da orientação para resultados.

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O documento reforça o compromisso da instituição com a modernização da gestão pública, a inovação, a eficiência administrativa e o fortalecimento do apoio técnico aos municípios, além de estabelecer como visão, até 2030, tornar o Paranacidade o principal agente estratégico de integração entre Estado, municípios e instituições parceiras no Paraná para o desenvolvimento urbano e regional. O planejamento se desdobra em objetivos relacionados às pessoas, processos internos, relações institucionais, recursos financeiros e sustentabilidade, buscando transformar as diretrizes em projetos, metas e entregas concretas.

A superintendente-executiva do Paranacidade, Camila Mileke Scucato, ressaltou a importância do planejamento estratégico para projetar o futuro do órgão e do Estado. “Nós não tínhamos uma programação de longo prazo dentro do Paranacidade, fazíamos ações e planos de um ano, então projetávamos para atender àquele ano e ponto. Resolvemos fazer essa contratação para termos uma agenda estratégica do que a gente quer para o futuro do Paranacidade”, disse. “Agora temos uma missão atualizada, com valores, representando um grande passo nesses 30 anos de história.”

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SELO

A celebração dos 30 anos do Paranacidade também reforça a identidade e o sentimento de pertencimento institucional. Como parte das ações, foi realizado o Concurso do Selo Comemorativo, aberto a empregados e estagiários para a criação da identidade visual que representará as três décadas da instituição durante o período festivo de um ano, de 17 de agosto de 2026 a 17 de agosto de 2027.

A escolha da arte ocorreu de forma participativa, por votação interna em duas etapas. Na primeira, os colaboradores puderam escolher até três propostas dentre as 19 inscritas, sendo selecionados os três trabalhos finalistas. Na etapa final, cada pessoa escolheu uma das artes. O resultado oficial foi divulgado nesta terça-feira (11), com premiação aos trabalhos mais votados.

A tecnóloga em Gestão de Recursos Humanos Patrícia Rebelato foi a vencedora do concurso. Ela completa dois anos no Paranacidade nesta quarta-feira (12). “Já trabalhei com comunicação visual, então tenho formação em desenho industrial e isso me motivou a participar do concurso. Os 30 anos ficam no ponto áureo para enfatizar esse marco. A ponte estaiada em destaque e os elementos de prédio, que remetem à evolução, à tecnologia e ao espaço, que não pode deixar de existir num selo, além do ônibus biarticulado, uma marca de Curitiba e do Paraná”, explicou.

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REFERÊNCIA

O Paranacidade tornou-se, ao longo da história, referência nacional em planejamento urbano e desenvolvimento regional. Com sede em Curitiba, o Serviço Social Autônomo atua na elaboração de projetos, captação de recursos, acompanhamento de obras, modernização da gestão pública e elaboração de sistemas de informação voltados ao planejamento urbano.

Entre as iniciativas que simbolizam essa evolução está o Painel Interativo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), desenvolvido pelo Paranacidade para conectar os investimentos públicos realizados nos municípios às metas da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

A ferramenta permite acompanhar, de forma transparente e acessível, como obras de infraestrutura, pavimentação, drenagem, iluminação pública, mobilidade urbana, educação, turismo e outras ações contribuem diretamente para os 17 ODS. Atualmente, mais de R$ 19 bilhões em investimentos já foram vinculados às metas da Agenda 2030 nos 399 municípios do Paraná.