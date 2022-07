Paraná vence Cascavel nos pênaltis e segue vivo na Série D

Da Redação

Foi com emoção. Muita emoção. Mas o Paraná conseguiu - e de maneira épica - avançar de fase na Série D do Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado (30 de julho).

Jogando numa Vila Capanema lotada contra o FC Cascavel do técnico Tcheco, a equipe paranista precisava de uma vitória simples para avançar às oitavas de final da competição, após empatar em 0 a 0 no Estádio Olímpico Regional no último final de semana. Teve uma grande chance para abrir o placar e decidir a partida ainda no tempo regulamentar, após Rafael Silva sofrer um pênalti no começo do segundo tempo. O próprio camisa 9 foi para cobrança, mas acabou isolando a bola.

Com o 0 a 0 persistente, o confronto teve de ser decidido nos pênaltis. E aí a estrela do goleiro Felipe brilhou.

Na décima cobrança da série de penais, o volante Gama teve a chance de garantir a vitória aurinegra. O placar apontava 3 a 3 até ali e, se ele fizesse o seu tento, eliminaria o Tricolor da Vila Capanema. Ele bateu firme, no cantinho. Mas o goleiro Felipe saltou e se esticou todo para conseguir tocar na bola, que ainda bateu na trave antes de sair.

O Paraná respirava. E então vieram as cobranças penais alternadas. Em sua batida, João Felipe viu o goleiro André Luiz chegar a tocar na bola, mas ela acabou entrando. E no pênalti seguinte, Léo Itaperuna, que em 2018 jogou pelo próprio Paraná, cobrou e Felipe fez mais uma defesa, garantindo sua consagração e a classificação paranista.

PRÓXIMOS CAPÍTULOS

Agora, o Paraná Clube encara o Pouso Alegre, de Minas Gerais, nas oitavas de final. A equipe mineira eliminou o Operário VG neste sábado, vencendo a partida no Manduzão por 2 a 0, após empatar em 0 a 0 fora de casa.

Para conseguir o acesso à Série C do Brasileirão, o Tricolor da Vila Capanema tem de chegar até a semifinal da quarta divisão, pelo menos.

CASA CHEIA

O Paraná anunciou neste sábado, perto do horário de almoço, que todos os ingressos para a partida haviam sido vendidos. Com isso, as bilheterias da Vila Capanema nem foram abertas antes do jogo. No Twitter, inclusive, o Tricolor comemorou o apoio em massa dos paranistas. "Vocês são f*** demais! Tá chegando a hora !!", escreveu o clube no microblog.

Mais de 13 mil pessoas marcaram presença no estádio, que ficou lotado.

