Paraná vai sediar maior evento de engenharia rodoviária do Brasil

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O termo de compromisso do 25º Enacor e 48ª RAPv foi assinado nesta semana em Foz

O Paraná irá sediar o próximo Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (Enacor) e a Reunião Anual de Pavimentação (RAPv), em 2023. O anúncio foi feito pela Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná (SEIL) e o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), durante o encontro Governo 5.0, realizado nesta semana, em Foz do Iguaçu.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: PR prepara investimentos em 922 km de rodovias; 360 km são na região Norte

Considerado o maior evento de engenharia com foco em conservação rodoviária do Brasil, o Enacor e a RAPv deverão reunir milhares de profissionais e técnicos do setor em setembro do ano que vem, em Foz do Iguaçu, com palestras, mesas-redondas, oficinas e exposições sobre obras, conservação, técnicas, metodologias e tecnologias relativas à área. Os detalhes estão sendo discutidos e ficarão disponíveis na página oficial do evento, em breve.

continua após publicidade .

Participaram da assinatura do termo de compromisso do 25º Enacor e 48ª RAPv o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Fernando Furiatti, o diretor-geral do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes, o presidente da Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem (ABDER), Riumar dos Santos, a diretora-presidente da Associação Brasileira de Pavimentação (ABPv), Luciana Nogueira Dantas, um representante da Itaipu Binacional, almirante Luiz Carlos Faria Vieira, e o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro.

O evento também sediará a 4ª ExpoEnacor.

Siga o TNOnline no Google News