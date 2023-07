Paraná vai reforçar campanha de prevenção à gripe aviária

O governo do Paraná, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Seab) e Agencia de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) deverá intensificar campanhas de conscientização para proteção contra a gripe aviária no Estado junto a produtores domésticos.

continua após publicidade

A medida foi definida nesta terça-feira (11), após reunião intermediada pelo deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD) com representantes de associações de avicultores de Chopinzinho, Ivaiporã e Arapongas, com o secretário de Agricultura Norberto Ortigara e demais integrantes da Seab e Adapar.

-LEIA MAIS: Com chuvas no PR, Saúde alerta para cuidados contra doença infecciosa

continua após publicidade

O deputado estadual Anibelli Neto, do MDB, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural na Assembleia legislativa do Paraná, foi convidado por Bazana para participar da reunião.

A comitiva de produtores do interior do estado foi pedir ajuda do governo para evitar o aumento do número de casos de gripe aviária. Na última semana, dois novos casos de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) foram confirmados no município de Guaraqueçaba, no Litoral do Paraná, ambos em aves silvestres, da espécie Trinta-réis-de-bando (Thalesseus maximus). O Paraná apresenta até o momento sete focos da doença, todos em aves silvestres no Litoral do Estado. As medidas de vigilância em propriedades em torno dos focos estão em andamento, segundo a Adapar.

De acordo com o secretário de Agricultura do Paraná, Norberto Ortigara, durante a reunião foi feito um compromisso de ampliação das medidas restritivas de acesso à produção comercial.

continua após publicidade

“Todo o esforço de biosseguridade já vem sendo feito a tempo e, hoje, recebemos dos avicultores este apelo, no sentido de reforçar a nossa comunicação, a nossa orientação a quem tem galinha caipira, por exemplo, para que tome também medidas de proteção para mantermos seguro esse grande ativo da economia do Paraná. Acolhemos aqui as sugestões e temos determinação de ampliar esse esforço de comunicação para que todos, sem exceção, tomem as medidas necessárias”, garantiu Ortigara.

O deputado Bazana avaliou como positiva a reunião e saiu confiante de que todas as medidas estão sendo tomadas pelo governo do Estado para a proteção da avicultura.

“Hoje, com essa reunião, atendemos a uma demanda dos produtores do setor de aviários no Estado. Tendo em vista que hoje o Paraná é um dos maiores exportadores de frango para o mundo, e um grande produtor de ovos também, nossa missão é ajudar esses produtores para que não tenham prejuízos. Se todas as medidas forem tomadas com antecedência, a gente consegue evitar tudo isso”, disse Bazana.

Siga o TNOnline no Google News