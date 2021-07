Da Redação

Paraná vai flexibilizar público para eventos, diz Beto Preto

O Paraná deverá flexibilizar as medidas de restrição de circulação de pessoas e realização de eventos através de decreto nos próximos dias. A afirmação é do secretário estadual de Saúde Beto Preto, que esteve na manhã deste domingo (11) em Apucarana, acompanhando a vacinação do Governador do Paraná Ratinho Junior.

Beto Preto afirmou que um novo decreto deverá ser editado nos próximos dias, ampliando a capacidade máxima para realização de cerimônias religiosas nas igrejas, que hoje está em 35% e também, a liberação de eventos no Estado para público com até 150 pessoas. "Estamos estudando estas medidas de flexibilização com base nos dados da taxa de transmissão da doença e ocupação de leitos no Paraná", explicou o secretário.

Beto Preto falou ainda a respeito do esforço que está sendo realizado para chegar a imunização de 80% da população, em todos os municípios do Estado, até o dia 31 de agosto e sobre o inquérito epidemiológico que está sendo realizado a cerca da nova variante Delta que circula no Paraná. Assista a entrevista completa: