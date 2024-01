Paraná vai fazer pesquisa de turismo em rodovias e terminais; entenda

A partir desta sexta-feira (5), turistas que trafegam pelas rodovias, terminais rodoviários, ferroviários e náuticos do Litoral e da região Noroeste do Paraná podem ser abordados pelas equipes da Secretaria de Estado do Turismo (Setu). O objetivo é buscar informações para entender as necessidades e expectativas dos visitantes e veranistas. Os dados servirão de base para elaboração de políticas públicas, investimentos e outras estratégias destinadas ao desenvolvimento do setor turístico do Paraná.

A etapa de levantamento das informações segue até o dia 24 de janeiro em duas fases: desta sexta-feira até o dia 15 serão abordadas pessoas nos municípios de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná; e entre os dias 18 e 24, a pesquisa acontece em Antonina, Morretes, Paranaguá e no desembarque de Guaraqueçaba e ilhas do Litoral. No Noroeste, o alvo é buscar pessoas que tiveram como destinos específicos as praias de Porto Rico e Porto São José.

Segundo o coordenador de Inteligência e Estratégia Turística da Secretaria, Yure Lobo, este é um novo processo da pesquisa de sondagem que já acontece nas areias das praias do Litoral e de água doce do Noroeste desde o dia 28 de dezembro. A partir de agora começam os levantamentos nas rodovias e terminais. “A proposta é obter um olhar mais aprofundado sobre as condições do destino, perfil e experiência do turista durante a temporada de verão”, disse.

Ele explica, ainda, que são duas abordagens: uma pesquisa de demanda e uma sondagem de avaliação do projeto Verão Maior Paraná. “Essas informações são importantes para subsidiar a gestão do setor pelo Estado e a tomada de decisões estratégicas pelo setor público e privado. A colaboração de todos é essencial para garantir uma representação abrangente da avaliação e das experiências vivenciadas na temporada de verão”, destacou.

DEMANDA

A pesquisa de demanda tem uma investigação mais abrangente e conta com a parceria das prefeituras e da Adetur Litoral (Instância de Governança Regional do Turismo). O foco principal é o perfil e a satisfação dos visitantes, além da mensuração do fluxo e do gasto gerados com o turismo na região. Trata-se de uma retomada da pesquisa, que não era realizada há mais de 10 anos.

SONDAGEM

Saber sobre a satisfação da população quanto ao Verão Maior Paraná tem como propósito aprimorar a infraestrutura das praias e balneários paranaenses, proporcionando saúde, segurança, lazer e entretenimento. As perguntas buscam entender a experiência e a satisfação dos turistas e veranistas em relação ao projeto, bem como avaliar a infraestrutura e os serviços turísticos na faixa de areia.

VERÃO MAIOR PARANÁ

O Verão Maior Paraná reúne uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste. São atividades esportivas e de lazer que englobam aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e competições nacionais e internacionais, programação inclusiva e educação ambiental. A agenda completa pode ser consultada no site www.verao.pr.gov.br.

