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Paraná usa IA para combater a violência doméstica; entenda como funciona

Com apoio da plataforma de inteligência artificial das forças de segurança, foram feitas em outubro 42 prisões de procurados por crimes sexuais

Escrito por Da Redação
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Paraná usa IA para combater a violência doméstica; entenda como funciona
Autor A plataforma monitora e identifica veículos, e os policiais a consultam em busca de informações que ajudem a encontrar procurados - Foto: pc-pr

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) fez em outubro, com apoio da plataforma de inteligência artificial (IA) das forças de segurança, 42 prisões de procurados por crimes sexuais, violência doméstica e feminicídio, mais de uma por dia. O número representa uma em cada quatro prisões por mandado desses crimes registradas pela instituição no mês.

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O secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, deixa um recado aos procurados por esses crimes. “No Paraná, quem comete crime contra a mulher e foge da Justiça vai ser encontrado. A inteligência artificial mostra o caminho, e nossos policiais fazem a prisão. Proteger as mulheres é prioridade, e não vamos parar”, afirma o secretário.

COMO FUNCIONA - A plataforma monitora e identifica veículos, e os policiais a consultam em busca de informações que ajudem a encontrar procurados. Desde maio, a ferramenta também está integrada ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que reúne os mandados de prisão expedidos pela Justiça em todo o país. Com a integração, as informações sobre mandados em aberto passaram a estar disponíveis na plataforma, junto com as de veículos, o que ampliou o uso da ferramenta na busca por procurados.

CRESCIMENTO - Até abril, nenhuma prisão desses crimes feita pela Polícia Civil tinha apoio da ferramenta. Depois da integração, os números de prisões passaram a crescer. Foram 4 em maio, 18 em junho, 12 em julho, 19 em agosto, 37 em setembro e 42 em outubro, número mais de dez vezes maior que o do primeiro mês. Em outubro, a PCPR registrou 155 prisões por mandado de procurados por esses crimes, e a ferramenta apoiou 42 delas. Em maio, a participação era de 2%.

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PONTA GROSSA - Em 27 de outubro, a Polícia Civil prendeu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, um homem de 46 anos condenado pelo Tribunal do Júri a 30 anos de prisão, em regime fechado, pelo assassinato da esposa. O crime aconteceu em 21 de novembro de 2010, em Arapongas, no Norte do Estado.

Depois do crime, ele deixou a cidade para não ser localizado e passou a viver em Ponta Grossa, sem endereço conhecido pela polícia. Os policiais usaram a plataforma de IA, descobriram que ele passava de veículo todos os dias pelo mesmo trajeto, no mesmo horário, e o interceptaram nesse caminho.

O delegado Luís Timossi, da PCPR, conta que o veículo foi o ponto de partida para localizar o condenado. “A equipe de Arapongas identificou o veículo que ele usava. Quando confirmamos essa informação, conseguimos ver a rota que ele fazia com frequência. Não tínhamos o endereço, porque ele se mudou justamente para não ser localizado. Como sabíamos por onde ele passava e em que horário, a equipe o interceptou naquele ponto”, explica o delegado.

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CURITIBA - Em 29 de outubro, a PCPR prendeu em Curitiba um homem de 37 anos condenado a 16 anos de prisão pela Justiça no Interior do Estado por estupro de vulnerável. A plataforma apontou que havia contra ele um mandado de prisão em aberto. Para chegar até ele, os investigadores cruzaram informações em outros sistemas policiais e descobriram onde trabalhava. O homem foi preso durante o expediente, numa oficina mecânica da Capital, e depois encaminhado ao sistema prisional.

UMUARAMA - Em Umuarama, no Noroeste, a Polícia Civil investigava um homem por ameaça e descumprimento de medida protetiva, com prisão preventiva decretada. Havia suspeita de que ele estivesse em Cascavel, no Oeste, e os policiais passaram a acompanhar pela plataforma a movimentação do veículo dele. Com esse acompanhamento e as diligências da equipe, ele foi localizado em Ivaté, também no Noroeste, e preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva.

PERFIL - De janeiro a outubro, a plataforma apoiou 132 prisões por mandado feitas pela Polícia Civil nesses crimes. O maior grupo é o de estupro, com 64 prisões. Em seguida vêm 61 por violência doméstica, 5 por outros crimes sexuais e 2 por feminicídio, consumado ou tentado.

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COMPARATIVO - De janeiro a outubro de 2026, a Polícia Civil registrou 1.964 prisões por mandado de procurados por esses crimes, mais que as 1.799 de todo o ano de 2025. Em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram 1.573, o aumento é de 25%. Os números incluem as prisões por descumprimento de medida protetiva.

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Direitos das Mulheres feminicidio polícia civil segurança pública tecnologia de IA
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