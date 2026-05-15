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EDUCAÇÃO

Paraná ultrapassa R$ 2 bilhões em investimentos na rede estadual de ensino

Estado já entregou 28 novas escolas desde 2019 e mantém obras em andamento em Apucarana e outras cidades

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.05.2026, 13:01:17 Editado em 15.05.2026, 13:03:01
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Paraná ultrapassa R$ 2 bilhões em investimentos na rede estadual de ensino
Autor Foto: Alessandro Veira/Casa Civil

O Governo do Paraná informou que ultrapassou R$ 2 bilhões em investimentos em obras de construção, ampliação e reformas na rede estadual de ensino desde 2019. Segundo o Estado, os recursos foram aplicados em novas escolas, ampliações, reformas estruturais e programas de modernização das unidades escolares.

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Entre as obras em andamento está a construção do novo prédio do Colégio Estadual Professora Godomá de Oliveira, em Apucarana. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, a unidade já atingiu cerca de 79% de execução e recebe investimento superior a R$ 20 milhões.

Ao todo, o Paraná já entregou 28 novas escolas estaduais em 23 municípios e mantém outras 16 unidades em construção em diferentes regiões do Estado. Os investimentos nas novas obras chegam a R$ 391 milhões.

Segundo o governo estadual, as novas estruturas contam com laboratórios, bibliotecas, espaços multimídia, áreas de lazer e salas mais amplas. A proposta é ampliar vagas e melhorar as condições de ensino para estudantes e professores.

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Além de Apucarana, cidades como Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Toledo e Foz do Iguaçu também possuem escolas em construção.

O secretário estadual da Educação, Roni Miranda, afirmou que os investimentos fazem parte de um processo de modernização da rede estadual. “As novas unidades impactam diretamente na qualidade da educação e no ambiente escolar”, destacou.

Atualmente, o Estado mantém 238 obras escolares em execução. Desse total, 16 são novas construções e outras 221 correspondem a reformas e ampliações.

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Construção de Escolas Educação no Paraná Infraestrutura Educacional Investimentos em escolas Modernização da educação Obras na rede estadual
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