Paraná ultrapassa os 9.5 mil casos e tem 326 mortos pela Covid-19

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo (14) 350 novas confirmações e 14 óbitos pela infecção causada pelo novo coronavírus. O acumulado de casos é de 9.583 e 326 mortos em decorrência da doença.

INTERNADOS – 419 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados neste domingo (14). 309 pacientes estão em leitos SUS (sendo 141 em UTI e 168 em leitos clínicos/enfermaria) e 110 em leitos da rede particular (sendo 40 em UTI e 70 em leitos clínicos/enfermaria).Há outros 760 pacientes em leitos UTI e enfermaria que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A secretaria estadual informa a morte de mais 14 pacientes, todos estavam internados. São duas mulheres e 12 homens, com idades que variam de 41 a 94 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 10 e 14 de junho.Os pacientes que faleceram residiam: Seis em Londrina; dois em Curitiba, um em: Apucarana, Jaguapitã, Mallet, Mariópolis, Piraquara, São José dos PinhaisMUNICÍPIOS – 302 cidades paranaenses têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Turvo e Cruz Machado registram casos pela primeira vez, cada município aparece com uma confirmação. Em 107 municípios há óbitos pela doença.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 123 casos de residentes de fora. Oito pessoas foram a óbito.A Sesa reforça que os municípios têm critérios diferentes de confirmação de casos e por isso pode ocorrer divergência de número de pacientes. A Secretaria informa, ainda, que os dados são consolidados na gestão estadual, mas os municípios encaminham as informações para as regionais que repassam para o CIEVS na Sesa.