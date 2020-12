Paraná totaliza 282.645 casos confirmados da Covid-19 - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira (01) mais 2.539 casos confirmados e 61 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

A Sesa registra também 2.682 casos confirmados retroativos do período entre 05/05/2020 a 29/11/2020, que estavam com investigação em aberto e agora foram encerrados como casos confirmados e automaticamente computados no sistema.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 282.645 casos e 6.160 mortos em decorrência da doença.

INTERNADOS – 1.083 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 790 pacientes em leitos SUS (442 em UTI e 348 em leitos clínicos/enfermaria) e 293 em leitos da rede particular (81 em UTI e 212 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.536 pacientes internados, 524 em leitos UTI e 1.012 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A secretaria estadual informa a morte de mais 61 pacientes. São 31 mulheres e 30 homens, com idades que variam de 0 e 89 anos. Os óbitos ocorreram entre 26 de agosto e 01 de dezembro.

Os pacientes que foram a óbito residiam em : Maringá (8), Curitiba (7), Ponta grossa (4), Colombo (3), Araucária (3), Palotina (3), Apucarana (2), Cruzeiro do Oeste (2), General Carneiro (2), Irati (2), Paranaguá (2), Piraquara (2). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Campina da Lagoa, Campo Largo, Campo Magro, Cascavel, Enéas Marques, Guarapuava, Imbituva, Inácio Martins, Loanda, Munhoz de Melo, Palmital, Pinhais, Pontal do Paraná, Realeza, Rolândia, Santa Helena, São José dos Pinhais, Telêmaco Borba, Vera Cruz do oeste, Vitorino e Wenceslau Braz.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 2.678 casos de residentes de fora, 55 pessoas foram a óbito.