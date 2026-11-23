Segundo o Simepar, calor e umidade provocam pancadas de chuva em todas as regiões até quarta-feira; temperaturas caem no leste a partir de quinta





O Paraná enfrenta uma semana marcada pela instabilidade climática, com previsão de chuvas em todas as regiões e risco de temporais acompanhados de rajadas de vento e queda de granizo. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o cenário é provocado pelo fluxo de calor e umidade sobre o Sul do Brasil e por áreas de baixa pressão atuantes nos países vizinhos. Enquanto os três primeiros dias terão sensação de abafamento, a chegada de frentes frias e a circulação marítima devem derrubar as temperaturas na faixa leste a partir de quinta-feira.

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A instabilidade já predomina desde o início desta segunda-feira, com grande nebulosidade impulsionada por sistemas meteorológicos sobre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai. "Nesta manhã, chuvas isoladas afetam o estado de forma irregular, com algumas trovoadas pontuais. Essa situação continua ao longo do dia, inclusive atingindo todos os setores, com possibilidade novamente para temporais", explica o meteorologista do Simepar, Leonardo Furlan.

Na terça-feira, o tempo segue abafado e com alto potencial para tempestades severas, exigindo atenção redobrada nas áreas de divisa. "Na terça-feira, a situação permanece muito semelhante, inclusive com temperaturas elevadas em alguns momentos, sensação de abafamento e chuvas que atingem todas as regiões paranaenses, mais uma vez com possibilidade para temporais com rajadas de vento, queda de granizo e chuvas pontualmente intensas sobre todos os setores, em especial nas regiões que fazem fronteira com os países vizinhos e também na divisa com Santa Catarina", destaca Furlan. Neste dia, os termômetros sobem mais no norte do estado, enquanto o extremo sul registra mínimas próximas aos 20 °C.

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Para a quarta-feira, a previsão mantém o padrão de céu nublado e precipitações irregulares em diferentes períodos do dia, embora o sol possa aparecer brevemente e contribuir para o aquecimento. Segundo o meteorologista, não há expectativa de mudança brusca nesse período inicial: "Nesses três primeiros dias da semana, não há condição de mudança sobre o tempo no Paraná, com chuvas acontecendo sobre todas as regiões nos diferentes períodos do dia. O sol até aparece em alguns momentos, o que vai favorecer um certo aquecimento, mas a nebulosidade vai ser destaque, com a presença das chuvas e sensação de abafamento".

Boletim meteorológico alerta para rajadas de vento - Foto: AEN Boletim meteorológico alerta para rajadas de vento - Foto: AEN

Mudança de temperatura a partir de quinta-feira

Na quinta e na sexta-feira, o avanço de frentes frias pelo oceano mantém o tempo instável em todo o território paranaense, mas altera o comportamento térmico na metade leste. A circulação marítima, que traz ventos do oceano em direção ao continente, provocará queda nos termômetros em regiões como Curitiba e os Campos Gerais.

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Nessas localidades, as temperaturas mínimas devem variar entre 15 °C e 16 °C ao amanhecer, e as máximas à tarde não devem ultrapassar a marca de 23 °C a 24 °C. "As chuvas continuam acontecendo, agora com mais intensidade sobre o interior, nas regiões mais na metade oeste do estado. Portanto, perspectiva de que no final dessa semana o tempo continue instável, mas com mudanças nas temperaturas nas regiões mais a leste", conclui Leonardo Furlan.



