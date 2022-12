Paraná terá novos Ambulatórios de Especialidades

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Referência na política de regionalização Ambulatórios de Especialidades somam mais de R$ 290 milhões

A regionalização dos serviços da Saúde, levando-os para o mais próximo possível dos cidadãos, e o apoio aos municípios na oferta de consultas e exames especializados integram o amplo programa do Governo do Estado de atendimento à população e tiveram destaque nos últimos quatro anos. Uma das principais ferramentas para essa expansão é o Ambulatório Médico de Especialidades (AME), que possibilita atendimento multiprofissional, com consultas e exames de média complexidade, aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no Paraná.

continua após publicidade .

Em novembro deste ano, o governo estadual, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), formalizou um investimento que ultrapassa R$ 203 milhões para a construção de dez desses ambulatórios, em várias regiões, com capacidade para mais de 32 mil consultas por mês. Serão contemplados os municípios de Campo Mourão (Centro-Oeste), Cianorte (Noroeste), Cornélio Procópio (Norte), Irati (Centro-Sul), Ivaiporã (Norte, Vale do Ivaí) , Jacarezinho (Norte Pioneiro), Paranaguá (Litoral), Paranavaí (Noroeste), São José dos Pinhais (RMC) e União da Vitória (Sul).

Outros R$ 87 milhões foram repassados aos Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS), que realizam o atendimento em Ambulatórios Médicos de Especialidades que já estão em funcionamento.

continua após publicidade .

“A descentralização desses serviços de média complexidade é muito importante, principalmente para os municípios menores. Isso vem a atender de forma eficaz às demandas locais e regionais. Essa proposta aproxima os paranaenses da Saúde, possibilitando maior qualidade e eficiência nos atendimentos”, afirma o secretário da Saúde, Beto Preto.

A proposta é atender a necessidade regional nos problemas de saúde que, devido à complexidade, não podem ser inteiramente diagnosticados ou orientados na rede básica, mas que não precisam de internação hospitalar ou atendimento urgente.

Essa modalidade envolve atendimento direcionado para áreas como pediatria, ortopedia, cardiologia, oncologia, neurologia, psiquiatria, ginecologia, oftalmologia, entre outras especialidades médicas.

continua após publicidade .

De acordo com o secretário, os AMEs são divididos dois tipos (l e ll), com diferentes modalidades e estruturas. “Esses novos AMEs disponibilizarão equipamentos modernos para várias regiões, são investimentos robustos. É mais um passo para a modernização e ampliação dos serviços de saúde, com a orientação do governador Ratinho Junior”, ressalta.

AME TIPO I – Na modalidade I são 37 consultórios e dez salas de exames em um espaço de aproximadamente 4 mil metros quadrados. Além do atendimento ambulatorial, alguns AMEs contarão com Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Fisioterapia e Laboratório de Análises. Os municípios de Campo Mourão, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Paranavaí e São José dos Pinhais integram este pacote. Juntos, podem chegar a realizar 20 mil consultas por mês. O investimento nestas obras é de mais de R$ 125 milhões.

AME TIPO II – Na II, as obras contemplam cerca de 2,5 mil metros quadrados com 22 consultórios e sete salas de exames cada. Nesta modalidade estão inseridos os municípios de Cianorte, Irati, Ivaiporã e União da Vitória, num investimento de mais de R$ 71 milhões.

continua após publicidade .

Além destes, em Paranaguá, anexo ao Hospital Regional do Litoral, na antiga Santa Casa do município, será construído o AME Litoral, a ser gerenciado pela Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas), para dar suporte e reforçar o atendimento especializado nos sete municípios do Litoral paranaense, num investimento de mais de R$ 7 milhões. Somados, os Ambulatórios Tipo II terão capacidade para realização de cerca de 12 mil consultas por mês.

CONSÓRCIOS – O Estado possui parceria com os Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS) para o atendimento ambulatorial especializado. São mais de 22 convênios formalizados entre a Secretaria da Saúde e os CIS. Somente nestes 22 CIS o Governo do Estado investiu R$ 75 milhões em obras de reestruturação e ampliação, repassados por meio do Programa Estadual de Qualificação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde (QualiCIS).

Nesses quatro anos houve também o aporte de mais R$ 1,3 milhão para estruturar os ambulatórios do Consorcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense (Cisamusep), que atende os trinta municípios da 15ª Regional de Saúde, com sede em Maringá, do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Centro-Sul do Paraná (Cis/Amcespar) e do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi).

No período de 2019 a 2022, foi feito, ainda, o repasse aos CIS de mais de R$ 5 milhões para aquisição de equipamentos médicos hospitalares nas Regionais de Saúde de Curitiba (2ª), Cascavel (10ª), Umuarama (12ª), Apucarana (16ª) e Toledo (20º).

Foram entregues mais R$ 3,1 milhões para ampliações da sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná (CISOP); mais R$ 2,6 milhões para a reestruturação do prédio do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir); e R$ 774.250,00 para a reforma do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Paranapanema (Cisvap).

Siga o TNOnline no Google News