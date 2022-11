Paraná terá mutirão para ofertar vagas a trabalhadores negros

Da Redação

Imagem Ilustrativa - Dia 22, terça-feira, Paraná promove o Dia da Empregabilidade Negra

Nesta terça-feira (22), as Agências do Trabalhador e postos avançados da rede Sine (Sistema Nacional de Emprego) de todo o Paraná receberão o mutirão do Dia da Empregabilidade Negra. A ação é do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Consepir) e do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf). O mutirão acontece pelo segundo ano consecutivo.

O mutirão vai ofertar cerca de três mil vagas direcionadas especificamente para a população negra. Presidente do Consepir, Saul Dorval da Silva, destacou que a empregabilidade negra tem um Dia D, mas é também uma ação constante no Paraná. “Lançamos, por exemplo, o plano estadual de igualdade racial, que possibilitou um crescimento de 37% do emprego no Estado para os negros e negras”, ressaltou.

A ação será realizada durante o horário de funcionamento das Agências do Trabalhador e Postos avançados, das 9h às 16h. Para participar, os interessados devem comparecer à sede das agências levando os documentos como RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital).

