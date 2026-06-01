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PREVISÃO

Paraná terá inverno mais rigoroso que a média e nova onda de frio já tem data para chegar

Em algumas regiões do estado, as temperaturas podem ficar até 2°C abaixo dos padrões climatológicos de junho

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 17:59:41 Editado em 01.06.2026, 18:06:05
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Paraná terá inverno mais rigoroso que a média e nova onda de frio já tem data para chegar
Autor Apesar de o início do mês apresentar tempo seco, o cenário mudará com o avanço de novas frentes frias - Foto: Arquivo TNOnline

O mês que marca o início oficial do inverno trará um clima mais rigoroso do que o habitual para o Paraná. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), junho de 2026 será caracterizado por temperaturas abaixo da média histórica e pela atuação persistente de massas de ar frio. Uma nova onda de frio já tem data para atingir o Estado a partir da segunda semana do mês, antecipando as características típicas da estação, que começa no dia 21, às 5h24.

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O resfriamento mais severo está previsto para ocorrer após o dia 10 de junho, quando os termômetros devem despencar em diversas regiões. Municípios como General Carneiro, Rio Negro, Palmas e Guarapuava têm potencial para registrar temperaturas mínimas entre 0°C e 3°C. A queda será mais expressiva na metade Oeste do Paraná, com índices até 2°C inferiores aos padrões climatológicos do mês. Já na metade Leste, a diferença deve ficar em torno de 1°C abaixo da média histórica,.

Apesar de o início do mês apresentar tempo seco, o cenário mudará com o avanço de novas frentes frias. A previsão indica o retorno das chuvas a partir da segunda semana, mantendo os volumes dentro da média na maior parte do Estado e ligeiramente acima do normal nas regiões Norte e Leste. Historicamente, junho é um mês de poucas precipitações no Paraná, com acumulados que variam de 50 mm a 75 mm em cidades como Jacarezinho, até marcas de 175 mm no Sudoeste paranaense.

A variação térmica também costuma ser ampla entre as diferentes regiões do Estado durante este período. Enquanto o Noroeste e o extremo Norte registram manhãs mais amenas, com mínimas entre 12°C e 16°C e máximas que não ultrapassam os 26°C, o Centro-Sul, o Sul e a Região Metropolitana de Curitiba enfrentam um frio mais intenso. Nessas áreas mais geladas, as mínimas históricas costumam variar entre 8°C e 10°C, mas o cenário traçado para 2026 aponta que o frio será ainda mais incisivo e duradouro ao longo de todo o mês.

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As informações são do GMC Online

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chuvas junho clima Paraná inverno 2026 ondas de frio Previsão Meteorológica temperaturas baixas
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