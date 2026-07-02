Paraná terá "gangorra" de temperatura e chuvas no fim de semana, diz meteorologista

Ar quente bloqueia instabilidade no estado nesta quinta-feira (2), mas ciclone no oceano deve derrubar a sensação térmica na sexta







O estado do Paraná enfrenta uma quinta-feira (2) de tempo abafado e altas temperaturas, com destaque para a região Norte, onde os termômetros devem registrar máximas próximas aos 30ºC. O fenômeno é causado por um aquecimento que antecede uma mudança drástica no clima esperada para os próximos dias.



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De acordo com o meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Lizandro Jacóbsen, o ar quente age como uma espécie de barreira sobre o estado neste momento. "Nesta quinta-feira, teremos uma condição de aquecimento pré-frontal no estado do Paraná. Isto quer dizer que teremos aumento dos valores de temperatura", explica. "Teremos a sensação de tempo mais abafado em boa parte do estado, com ênfase em toda a metade norte, em que as temperaturas inclusive se aproximam dos 30 graus nos termômetros."

Enquanto o Norte esquenta, uma frente fria permanece bloqueada nas regiões de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Contudo, as áreas do Paraná que fazem divisa com o território catarinense não escapam da instabilidade.

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"Há previsão de chuva e trovoadas na área de divisa do estado do Paraná com Santa Catarina. Portanto, sobre a bacia do Rio Iguaçu ainda poderemos ter algumas pancadas fortes de chuva", alerta o especialista. Segundo o Simepar, o risco de temporais em municípios do sudoeste, sul e parte do oeste paranaense não está descartado para esta quinta-feira.





Paraná terá chuvas durante o fim de semana - Foto: Geraldo Bubniak Paraná terá chuvas durante o fim de semana - Foto: Geraldo Bubniak

O cenário muda a partir do fim da tarde, quando a frente fria se desloca para o Atlântico, intensificando uma área de baixa pressão que dará origem a um ciclone extratropical no oceano. O fenômeno trará reflexos imediatos no clima paranaense já na sexta-feira.



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"Este ciclone impulsiona a entrada de ar frio na sexta-feira sobre toda a região sul do Brasil e deixa o vento um pouco mais persistente. Contribuindo para que a sensação térmica fique abaixo dos valores medidos nos termômetros", afirma o meteorologista do Simepar.

Já o fim de semana será marcado por oscilações bruscas nos termômetros em todo o Paraná. "Ao longo do fim de semana, teremos de novo uma grande alternância dessas condições meteorológicas sobre o estado. Tanto que ocorre de novo uma gangorra de temperatura. Teremos um pouco de frio no sábado e aquecimento no domingo", projeta Jacóbsen.

O retorno do calor no domingo será breve e servirá como combustível para o retorno de fortes instabilidades. Uma nova frente fria, desta vez mais abrangente, deverá cruzar o Sul do país, trazendo "chuvas e trovoadas na maioria das regiões paranaenses" na virada de domingo para segunda-feira.