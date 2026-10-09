Paraná terá fim de semana cinzento com risco de tempestades, prevê Simepar

O Paraná prosseguirá com dias cinzentos neste sábado (10), domingo (11) e no feriado da Padroeira, na segunda-feira (12). De acordo com o Simepar, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, vários sistemas meteorológicos atuam favorecendo a nebulosidade e ocorrência de chuva até o início da próxima semana.

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Uma linha de instabilidade veio dos estados e países vizinhos a oeste e atravessou o Paraná a partir da tarde de quinta-feira (08). As rajadas de vento mais fortes foram registradas em Laranjeiras do Sul (72 km/h), General Carneiro (68,4 km/h), Nova Prata do Iguaçu (68 km/h), Cerro Azul (63,4 km/h), e Santa Maria do Oeste (61,9 km/h).

Os volumes de chuva na quinta foram mais expressivos na estação hidrológica do Instituto Água e Terra (IAT) em Japurá (26 mm), e nas estações meteorológicas do Simepar em Loanda (25,4 mm), Santa Maria do Oeste (22,2 mm), Distrito de Horizonte, em Palmas (21,4 mm) e Cianorte (20 mm).

A chuva avançou durante a madrugada pelo Oeste e Sudoeste, atingindo também parte do Noroeste, e no amanhecer estava concentrada entre o Oeste, Sudoeste e Centro-Sul. No Norte e Campos Gerais, as tempestades ocorreram de forma irregular. Já na região Leste, houve apenas variação de nuvens, sem registro de eventos meteorológicos severos.

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Durante a madrugada desta sexta-feira (09), Altônia registrou a única rajada de vento acima de 60 km/h entre as estações meteorológicas do Simepar: 63,7 km/h. Os maiores volumes de chuva desta sexta-feira até as 7h foram em Santa Helena (27,6 mm), Maringá (27,2 mm), Mauá da Serra (24,4 mm), Medianeira (Sanepar: 23,8 mm) e Japurá (IAT: 20,8 mm).

A atuação conjunta de dois sistemas meteorológicos mantém a chuva nesta sexta. “Um centro de baixa pressão sobre o oceano, na altura do Uruguai, que favorece a passagem de uma frente fria pelo Estado, e um segundo sistema, também de baixa pressão, está localizado sobre o Paraguai e contribui para intensificar as instabilidades, principalmente no Oeste paranaense”, explica Bianca Angelo, meteorologista do Simepar.

A chuva ocorre de maneira irregular, com intensificações pontuais em todas as regiões. As temperaturas seguem elevadas, especialmente nas regiões Norte e Leste, o que contribui para o aumento do potencial de risco de tempestades.

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SÁBADO E DOMINGO - Ao longo do sábado (10), o cenário se mantém, com chuvas irregulares em todas as regiões do Paraná. O sistema de baixa pressão sobre o Paraguai continua favorecendo a ocorrência de eventos mais intensos no Oeste e Noroeste do Paraná, onde são esperadas trovoadas com maior frequência. No Norte e Leste do Estado, também não se descartam tempestades pontuais.

“Com o avanço da frente fria há uma alteração na circulação dos ventos, o que reduz o transporte de ar quente do Interior do continente para o Paraná. Com isso, as temperaturas não devem chegar aos 30°C em nenhuma região. Apesar disso, a nebulosidade contribui para a sensação de abafamento”, ressalta Bianca.

No domingo (11), a chuva persiste, mas o potencial para a formação de tempestades diminui. A precipitação será moderada sobre o Estado, com pancadas de chuva de menor duração, mas não estão descartadas intensificações pontuais, especialmente no Oeste, Sudoeste e Centro-Sul. A nebulosidade permanece, com temperaturas máximas variando entre 20°C e 25°C

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FERIADO - O feriado em homenagem à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e também Dia das Crianças, na segunda-feira (12), seguirá com tempo nublado e temperaturas amenas. Apenas nas cidades que fazem divisa com São Paulo os termômetros devem ultrapassar os 25°C.

“O risco de tempestades novamente se intensifica no Oeste, Noroeste, Sudoeste e parte do Centro-Sul do Paraná, devido a atuação de um cavado meteorológico. São previstos temporais com alta incidência de raios e rajadas de vento pontualmente fortes”, afirma Bianca.

Nas outras regiões do Estado também não se descarta a possibilidade de eventos de chuva pontualmente intensos, porém com menor intensidade e duração do que na faixa Oeste.

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ALERTAS - O Simepar recomenda que a população faça o cadastro para receber os alertas da Defesa Civil. Basta enviar um SMS do celular para o número 40199, e no campo da mensagem digitar o CEP da residência.