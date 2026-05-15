Paraná terá fim de semana chuvoso e novo declínio das temperaturas, prevê Simepar
População deve ficar atenta aos alertas da Defesa Civil Estadual, que acompanha o monitoramento do tempo 24 horas dos meteorologistas do instituto
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Um cavado meteorológico de altos níveis trouxe chuva novamente ao Paraná no fim da quinta-feira (14). E, de acordo com o Simepar, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o tempo segue chuvoso até segunda-feira (18). A chuva não deixará as temperaturas máximas subirem nos próximos dias e o ar frio que se aproxima na retaguarda deste sistema fará as temperaturas baixarem ainda mais a partir da próxima semana.
-LEIA MAIS: Giovane Vieira se classifica à final da Copa do Mundo de Paracanoagem
Os volumes de chuva foram abaixo de 5 mm em algumas estações meteorológicas do Simepar na noite de quinta-feira (14), quando as precipitações começaram no Estado. Na sexta-feira (15), antes das 8h15, os maiores volumes de chuva foram registrados nas estações de Londrina (21 mm), Araucária (Sanepar: 17,6 mm), Maringá e Rio Negro (14,2 mm em cada).
“Estamos com uma circulação dos ventos em médios e altos níveis de atmosfera que acaba favorecendo a formação de áreas de chuva sobre o Estado. Ao longo desta sexta-feira, o tempo vai continuar bastante instável, bastante chuvoso, e o sol não deve aparecer. O volume de chuva será um pouco mais expressivo no Oeste, Noroeste e Norte do Paraná”, explica Samuel Braun, meteorologista do Simepar.
Devido à nebulosidade, as temperaturas variam pouco ao longo do dia. Durante todo o fim de semana não vai esquentar muito à tarde, como vinha ocorrendo nos últimos dias em todas as regiões do Paraná. As temperaturas mais altas devem ficar nas cidades próximas da divisa com o Mato Grosso do Sul, abaixo de 23°C.
O sábado (16) amanhece nublado do Centro ao Leste do Paraná. Além do cavado meteorológico, um sistema de baixa pressão influencia as condições do tempo. A partir da tarde, a chuva retorna à região dos Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral. “No Interior, o tempo vai continuar bastante chuvoso, instável desde a manhã do sábado e, inclusive, entre a tarde e noite há possibilidade de chuva mais forte no Oeste e Noroeste em virtude da formação de áreas de chuva sobre o Mato Grosso do Sul que acabam avançando em direção ao Paraná”, detalha Samuel.
A chuva segue com volumes maiores no Oeste, Noroeste e Norte do Paraná no domingo (17), podendo ultrapassar os 60 mm em algumas cidades, e há possibilidade de granizo. Entre a madrugada e a manhã de domingo, rajadas de vento mais fortes também podem ser registradas nestas regiões. A chuva fica mais fraca nas outras áreas do Estado.
Na segunda-feira (18) ainda pode ocorrer chuva fraca ou apenas garoa no Leste do Paraná, e o interior do estado segue com muitas nuvens. Depois da chuva, o ar fica mais frio. As temperaturas mínimas, que estarão acima dos 10°C em todo o Paraná no domingo, terão declínio gradativo e ficarão abaixo dos 5°C em várias cidades do Centro Sul e Leste do Paraná entre terça (19) e quarta-feira (20).
As máximas mais altas na segunda-feira (18) estão previstas para o Norte Pioneiro, e não passam dos 23°C. Entre terça (19) e quinta (21) da próxima semana, em todo o Estado, as temperaturas máximas não passam dos 21°C.
ALERTAS – A população deve ficar atenta aos alertas da Defesa Civil Estadual, que acompanha o monitoramento do tempo 24 horas dos meteorologistas do Simepar.
Em caso de necessidade, as informações são disponibilizadas para a população por meio dos alertas enviados por SMS ou WhatsApp. O cadastro é gratuito. Basta a pessoa enviar o seu CEP por SMS para o número 40199 para se habilitar a receber os alertas. Para que sejam enviados por WhatsApp. é necessário cadastrar o número 61 2034-2611 e interagir com esse contato, podendo se cadastrar a partir do CEP, do município ou da localização.
Para situações mais extremas, são enviados alertas por meio da tecnologia cell broadcast, sem necessidade de cadastro prévio.