Paraná tem sexto caso de gripe aviária em ave silvestre confirmado

O Paraná confirmou o sexto caso de gripe aviária (H5N1) do ano, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). A confirmação foi feita com uma ave silvestre encontrada em Guaraqueçaba, no litoral.

O diagnóstico ocorreu na quinta-feira (5). O caso confirmado é em uma ave da espécie Trinta-Réis-de-bando. Medidas de vigilância em propriedades em torno do foco também estão em andamento, de acordo com a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar)

Há dois meses, o país está em estado de emergência zoossanitária por conta dos novos casos. A medida é válida por seis meses.

No estado, quando houve a terceira confirmação de foco da doença, a Adapar decidiu suspender por 90 dias o trânsito de aves com origem dos municípios de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. Por essa decisão, estes municípios não podem enviar os animais para outras cidades, nem para outros estados.

