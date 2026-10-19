Paraná tem semana de frio intenso, calor no Norte e volta da chuva; vídeo







Uma mudança significativa no tempo deve atingir o Paraná a partir da madrugada de quarta-feira (21). Um sistema de baixa pressão em formação na região do Paraguai trará instabilidades de volta ao estado, provocando chuvas volumosas e aumentando o risco de tempestades até o fim da semana. O alerta é do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

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De acordo com a meteorologista do Simepar, Raissa Pimentel, os maiores acumulados de chuva devem se concentrar no decorrer dos dias. "A partir da madrugada de quarta-feira, o tempo muda no estado. Um sistema de baixa pressão em formação na região do Paraguai traz chuva de volta ao Paraná. Na quarta, as instabilidades se concentram na metade oeste e no centro-sul. Nos dias seguintes, a chuva se espalha e, até sexta-feira, atinge todo o estado, com aumento do risco de tempestades. Os acumulados podem se aproximar dos 100 mm, principalmente no oeste, no sudoeste e no centro-sul", explicou.

Antes da chegada da instabilidade, o início da semana é marcado por tempo firme e temperaturas baixas ao amanhecer. Nesta segunda-feira, as menores temperaturas foram registradas no centro-sul e nos Campos Gerais, com termômetros abaixo dos 5 °C. Na Região Metropolitana de Curitiba, a mínima ficou próxima dos 9 °C, enquanto nas faixas oeste e norte variou entre 9 °C e 12 °C.

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Chuvas chegam ao Paraná na quarta-feira - Foto: TNonline/Vitor Flores Chuvas chegam ao Paraná na quarta-feira - Foto: TNonline/Vitor Flores

Durante as tardes de segunda e terça-feira, o sol predomina em grande parte dos municípios, promovendo aquecimento gradual, em especial na metade norte. "O amanhecer desta segunda-feira foi gelado, principalmente no centro-sul, onde várias cidades registraram mínimas abaixo dos 5 °C. Hoje e amanhã, o tempo ainda segue estável na maior parte do Paraná, com sol e sem previsão de chuva significativa. À tarde, o sol aquece mais o oeste, o norte e o norte pioneiro, com máximas em torno dos 25 °C. Amanhã, as temperaturas sobem um pouco, com destaque para a metade norte, onde as máximas ficam próximas dos 27 °C", destacou a especialista.