Paraná tem segundo maior crescimento do comércio varejista do País em setembro

O desempenho ficou 1,5 ponto percentual acima da média nacional, que foi de 0,2%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC)

O Paraná registrou crescimento de 1,7% no volume de vendas do comércio varejista em setembro, na comparação com agosto, e alcançou o segundo melhor resultado entre os estados brasileiros. O desempenho ficou 1,5 ponto percentual acima da média nacional, que foi de 0,2%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (13).

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O resultado paranaense ficou atrás apenas do Tocantins, que apresentou crescimento de 3,2%, e o Acre veio em terceiro (1,5%). Na outra ponta do ranking, os maiores recuos foram registrados no Ceará (-2,0%), Rio de Janeiro (-1,6%) e Amapá (-1,4%).

No acumulado de janeiro a setembro, o comércio varejista paranaense também apresenta desempenho superior ao nacional. O Estado registra crescimento de 3,7%, mais que o dobro da média brasileira, de 1,7%. Entre os segmentos que mais contribuíram para o resultado estão livros, jornais, revistas e papelaria, com alta de 12,2%; outros artigos de uso pessoal e doméstico, com 10,1%; e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, com 6,8%.

COMÉRCIO AMPLIADO - O levantamento também aponta resultados positivos para o comércio varejista ampliado, indicador que, além das atividades tradicionais do varejo, inclui os segmentos de veículos e motocicletas, peças, material de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo.

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Nesse indicador, o Paraná registrou crescimento de 1,4% em setembro na comparação com agosto, alcançando o quinto melhor resultado do País. O desempenho ficou 1,2 ponto percentual acima da média nacional, de 0,2%. Na comparação com setembro de 2025, o avanço paranaense foi ainda maior, de 5,8%, enquanto o Brasil registrou 0,3%.

No acumulado dos nove primeiros meses do ano, o comércio varejista ampliado do Paraná cresceu 2,9%, praticamente o dobro da média nacional, de 1,5%.

RECEITA - O índice de receita nominal das vendas do comércio varejista também apresentou resultado positivo no Paraná. O Estado registrou crescimento de 2% na comparação com agosto, o dobro da média nacional, de 1%. O desempenho coloca o Paraná na terceira posição do ranking nacional, atrás apenas de Tocantins (3,3%) e Acre (2,1%). No acumulado do ano, o crescimento da receita do comércio paranaense é de 6,5% e a do Brasil é de 5%.

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A PESQUISA - A PMC é realizada pelo IBGE para acompanhar a evolução das atividades do comércio varejista brasileiro e considera empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas e que têm o comércio varejista como principal atividade.

As informações completas podem ser consultadas no portal Sidra do IBGE, plataforma que reúne as estatísticas oficiais do instituto.