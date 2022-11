nas rodovias

Paraná tem mais de 60 pontos de interdição em protestos; veja

O Paraná tem pelo menos 64 pontos de bloqueio nesta segunda-feira (31) por conta de manifestações de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL)

Da Redação

Atualização: 31 de outubro, 2022, às 20:08

fonte: TNOnline

Com todas as urnas apuradas, o petista recebeu 50,9% dos votos válidos no segundo turno