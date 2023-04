Paraná tem concurso com 117 vagas e salário de até R$ 18 mil; confira

Da Redação

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná. São 117 vagas com salários de até R$ 18 mil. As oportunidades estão distribuídas nos níveis fundamental, médio/técnico e superior.

Interessados têm até o dia 19 de abril para se candidatar. O valor da taxa varia entre R$ 60 e R$ 130.

Conforme edital, os salários vão de R$ 1.602,12 a R$ 18.278,37, com carga horária de 20 a 40 horas semanais, de acordo com o cargo.

A seleção será feita por meio de prova objetiva prevista para ser realizada em 20 e 21 de maio deste ano. Algumas vagas têm também prova prática. Para se inscrever, candidatos precisam ter pelo menos 18 anos.

VAGAS

Nível fundamental: Agente Comunitário de Saúde (4); Agente de Defesa Civil (1); Agente de Fiscalização (1); Agente de Recepção (10); Auxiliar de Secretaria (9); Inspetor de Escola (7); Monitor de Apoio em Transporte Escolar (7); Operador de Máquina (2);

Nível médio/técnico: Auxiliar de Farmácia (1); Entrevistador Social (2); Oficial Administrativo (10); Professor (20); Prof. Educação Infantil (18); Técnico em Informática (1);

Nível superior: Advogado (1); Analista de Sistemas e Suporte (1); Arquiteto (1); Assistente Social (4); Dentista (1); Farmacêutico Bioquímico (1); Fiscal de Tributos (1); Médico (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista (2); Oficial Administrativo (1); Prof. Bacharelado Educação Física (2); Prof. Educação Física (4); Psicólogo (1); Psicopedagogo (1); Terapeuta Ocupacional (1).

