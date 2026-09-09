Paraná tem alerta para tornados nos próximos dias; veja orientações

A formação de um ciclone extratropical aliada ao avanço de uma nova frente fria deve provocar instabilidades atmosféricas severas no Paraná nos próximos dias. Segundo alertas emitidos pela Climatempo, o cenário favorece a ocorrência de tempestades intensas, queda de granizo, descargas elétricas e ventos superiores a 85 km/h, além de criar condições propícias para a formação de novos tornados entre esta quinta-feira (10) e sexta-feira (11). As áreas sob maior risco compreendem a região Central, o Oeste e trechos do Norte Pioneiro.

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A deterioração das condições meteorológicas começa a ganhar força a partir de uma área de baixa pressão vinda do Paraguai, somada à passagem de cavados atmosféricos. O transporte de umidade cria instabilidade no Oeste e Sudoeste, avançando rapidamente para o Sul, Leste, Norte e Centro do estado. Para o período entre a tarde e a noite, a previsão aponta aumento no risco de pancadas fortes acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas, mantendo boa parte do território paranaense em estágio de atenção e alerta.

O ápice do tempo severo está previsto para quinta e sexta-feira. A combinação de umidade elevada, forte instabilidade e o intenso cisalhamento do vento gera um ambiente altamente favorável a tempestades organizadas e volumosas. Com o aprofundamento da baixa pressão e a consolidação do ciclone no Sul do país, aumentam os riscos de fenômenos extremos localizados, incluindo tornados no interior estadual. O mapa de risco meteorológico aponta setores em níveis de perigo e perigo extremo.

A transição no padrão do tempo ocorre ao longo do sábado (12), com o avanço da massa de ar frio que substitui as instabilidades. A chegada da nova frente fria causará queda acentuada nas temperaturas, principalmente nas regiões Centro-Sul, Leste e na Região Metropolitana de Curitiba. Embora o risco de tempestades severas diminua no decorrer do fim de semana, a umidade remanescente ainda deve manter a previsão de chuvas significativas no Norte e Nordeste do Paraná.

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Diante da gravidade dos episódios previstos, os órgãos de proteção recomendam atenção redobrada quanto aos procedimentos de emergência e prevenção. Para chamados de resgate e socorro, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Problemas envolvendo fiação elétrica, queda de postes ou interrupção do fornecimento de energia devem ser comunicados diretamente à Copel pelo telefone 0800 51 00 116. Também é possível cadastrar o celular para receber alertas gratuitos em tempo real enviando um SMS com o CEP da residência para o número 40199.

ORIENTAÇÕES

Em situações de rajadas intensas e risco de tornados, as orientações de segurança incluem a verificação preventiva de telhados, poda de árvores próximas a fiações e a recolha de objetos soltos nos quintais. Caso a tempestade atinja a região, a orientação é buscar abrigo imediato dentro de edificações firmes, fechar portas e janelas para evitar correntes de ar internas e desligar aparelhos elétricos, registros de água e gás. Em locais abertos sem refúgio estrutural, deve-se deitar em depressões do terreno ou valas e proteger a cabeça com colchões ou braços, evitando o estacionamento de veículos ou permanência sob árvores, placas e estruturas metálicas. Após a passagem do vento, a orientação é não se aproximar de cabos elétricos partidos e retornar aos imóveis apenas com a liberação das autoridades.