Paraná tem alerta para temporais em 126 cidades nesta segunda; aviso se estende a todo estado na terça

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para tempestades no Paraná nestes últimos dias de setembro. O aviso, que prevê grandes volumes de chuva — podendo chegar a 60 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia —, ventos de até 100 km/h e queda de granizo, é válido para 126 cidades da metade sul do estado nesta segunda-feira (28). Para a terça-feira (29), o alerta de tempo severo se expande e passa a abranger todos os municípios paranaenses.

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A nova onda de tempestades ocorre logo após um domingo (27) de clima extremo no Paraná. Com temperaturas que chegaram a bater 39,9ºC, o forte calor resultou em temporais que deixaram estragos significativos. Em algumas regiões, os quintais ficaram cobertos por uma camada branca semelhante à neve, e pedras de granizo do tamanho de ovos danificaram pelo menos 900 residências.

A meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Bianca de Angelo, explica que esses novos temporais devem ser pontualmente fortes em virtude da combinação de calor e instabilidade. Os eventos de chuva começam na metade sul do estado e avançam em direção ao leste, atingindo a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral. Ao mesmo tempo, áreas do noroeste, oeste e centro do estado também devem registrar chuvas intensas acompanhadas de raios e rajadas de vento. O cenário ganha ainda mais força na terça-feira, quando o avanço de uma frente fria se encontra com a massa de ar quente estacionada sobre o estado, colocando todas as regiões paranaenses sob risco de tempestades severas desde o final da manhã até a madrugada de quarta-feira (30).

Após a passagem dessa linha de instabilidade, a previsão é de que os eventos climáticos percam força ao longo da quarta-feira. A chuva deve ocorrer de forma mais dispersa e com menor severidade, embora pancadas pontuais com trovoadas ainda possam ser registradas. As temperaturas máximas também sofrerão uma leve redução, não ultrapassando a marca dos 30ºC em nenhuma região. O processo de estabilização gradual da atmosfera está previsto para quinta-feira (1º), ainda que chuvas irregulares possam ocorrer. Na sexta-feira (2), o tempo deve firmar temporariamente, sem chuvas significativas, mas uma nova frente fria já começará a se formar na sequência.

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A lista de 126 municípios incluídos no alerta do Inmet para esta segunda-feira compreende as cidades: