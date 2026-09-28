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Paraná tem alerta para temporais em 126 cidades nesta segunda; aviso se estende a todo estado na terça

Volume de chuva pode chegar a 100 milímetros por dia; avanço de frente fria agrava a instabilidade e deve derrubar as temperaturas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Paraná tem alerta para temporais em 126 cidades nesta segunda; aviso se estende a todo estado na terça
Autor Foto: Gilson Abreu/AEN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para tempestades no Paraná nestes últimos dias de setembro. O aviso, que prevê grandes volumes de chuva — podendo chegar a 60 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia —, ventos de até 100 km/h e queda de granizo, é válido para 126 cidades da metade sul do estado nesta segunda-feira (28). Para a terça-feira (29), o alerta de tempo severo se expande e passa a abranger todos os municípios paranaenses.

-LEIA MAIS: Simepar prevê tempestades com raios e rajadas de vento no Paraná

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A nova onda de tempestades ocorre logo após um domingo (27) de clima extremo no Paraná. Com temperaturas que chegaram a bater 39,9ºC, o forte calor resultou em temporais que deixaram estragos significativos. Em algumas regiões, os quintais ficaram cobertos por uma camada branca semelhante à neve, e pedras de granizo do tamanho de ovos danificaram pelo menos 900 residências.

A meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Bianca de Angelo, explica que esses novos temporais devem ser pontualmente fortes em virtude da combinação de calor e instabilidade. Os eventos de chuva começam na metade sul do estado e avançam em direção ao leste, atingindo a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral. Ao mesmo tempo, áreas do noroeste, oeste e centro do estado também devem registrar chuvas intensas acompanhadas de raios e rajadas de vento. O cenário ganha ainda mais força na terça-feira, quando o avanço de uma frente fria se encontra com a massa de ar quente estacionada sobre o estado, colocando todas as regiões paranaenses sob risco de tempestades severas desde o final da manhã até a madrugada de quarta-feira (30).

Após a passagem dessa linha de instabilidade, a previsão é de que os eventos climáticos percam força ao longo da quarta-feira. A chuva deve ocorrer de forma mais dispersa e com menor severidade, embora pancadas pontuais com trovoadas ainda possam ser registradas. As temperaturas máximas também sofrerão uma leve redução, não ultrapassando a marca dos 30ºC em nenhuma região. O processo de estabilização gradual da atmosfera está previsto para quinta-feira (1º), ainda que chuvas irregulares possam ocorrer. Na sexta-feira (2), o tempo deve firmar temporariamente, sem chuvas significativas, mas uma nova frente fria já começará a se formar na sequência.

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A lista de 126 municípios incluídos no alerta do Inmet para esta segunda-feira compreende as cidades:

  • Agudos do Sul
  • Almirante Tamandaré
  • Ampére
  • Antonina
  • Antônio Olinto
  • Araucária
  • Balsa Nova
  • Barracão
  • Bela Vista da Caroba
  • Bituruna
  • Boa Esperança do Iguaçu
  • Boa Vista da Aparecida
  • Bocaiúva do Sul
  • Bom Jesus do Sul
  • Bom Sucesso do Sul
  • Campina do Simão
  • Campina Grande do Sul
  • Campo do Tenente
  • Campo Largo
  • Campo Magro
  • Candói
  • Cantagalo
  • Capanema
  • Capitão Leônidas Marques
  • Cascavel
  • Catanduvas
  • Céu Azul
  • Chopinzinho
  • Clevelândia
  • Colombo
  • Contenda
  • Coronel Domingos Soares
  • Coronel Vivida
  • Cruzeiro do Iguaçu
  • Cruz Machado
  • Curitiba
  • Dois Vizinhos
  • Enéas Marques
  • Espigão Alto do Iguaçu
  • Fazenda Rio Grande
  • Fernandes Pinheiro
  • Flor da Serra do Sul
  • Foz do Jordão
  • Francisco Beltrão
  • General Carneiro
  • Goioxim
  • Guamiranga
  • Guaraniaçu
  • Guarapuava
  • Guaratuba
  • Honório Serpa
  • Imbituva
  • Inácio Martins
  • Ipiranga
  • Irati
  • Itapejara d'Oeste
  • Itaperuçu
  • Ivaí
  • Lapa
  • Laranjeiras do Sul
  • Lindoeste
  • Mallet
  • Mandirituba
  • Manfrinópolis
  • Mangueirinha
  • Mariópolis
  • Marmeleiro
  • Marquinho
  • Matelândia
  • Matinhos
  • Morretes
  • Nova Esperança do Sudoeste
  • Nova Laranjeiras
  • Nova Prata do Iguaçu
  • Palmas
  • Palmeira
  • Paranaguá
  • Pato Branco
  • Paula Freitas
  • Paulo Frontin
  • Pérola d'Oeste
  • Piên
  • Pinhais
  • Pinhal de São Bento
  • Pinhão
  • Piraquara
  • Planalto
  • Ponta Grossa
  • Pontal do Paraná
  • Porto Amazonas
  • Porto Barreiro
  • Porto Vitória
  • Pranchita
  • Prudentópolis
  • Quatro Barras
  • Quedas do Iguaçu
  • Quitandinha
  • Realeza
  • Rebouças
  • Renascença
  • Reserva do Iguaçu
  • Rio Azul
  • Rio Bonito do Iguaçu
  • Rio Branco do Sul
  • Rio Negro
  • Salgado Filho
  • Salto do Lontra
  • Santa Izabel do Oeste
  • Santa Lúcia
  • Santo Antônio do Sudoeste
  • São João
  • São João do Triunfo
  • São Jorge d'Oeste
  • São José dos Pinhais
  • São Mateus do Sul
  • Saudade do Iguaçu
  • Serranópolis do Iguaçu
  • Sulina
  • Teixeira Soares
  • Tijucas do Sul
  • Três Barras do Paraná
  • Turvo
  • União da Vitória
  • Verê
  • Virmond
  • Vitorino
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