Paraná tem alerta para temporais em 126 cidades nesta segunda; aviso se estende a todo estado na terça
Volume de chuva pode chegar a 100 milímetros por dia; avanço de frente fria agrava a instabilidade e deve derrubar as temperaturas
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para tempestades no Paraná nestes últimos dias de setembro. O aviso, que prevê grandes volumes de chuva — podendo chegar a 60 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia —, ventos de até 100 km/h e queda de granizo, é válido para 126 cidades da metade sul do estado nesta segunda-feira (28). Para a terça-feira (29), o alerta de tempo severo se expande e passa a abranger todos os municípios paranaenses.
-LEIA MAIS: Simepar prevê tempestades com raios e rajadas de vento no Paraná
A nova onda de tempestades ocorre logo após um domingo (27) de clima extremo no Paraná. Com temperaturas que chegaram a bater 39,9ºC, o forte calor resultou em temporais que deixaram estragos significativos. Em algumas regiões, os quintais ficaram cobertos por uma camada branca semelhante à neve, e pedras de granizo do tamanho de ovos danificaram pelo menos 900 residências.
A meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Bianca de Angelo, explica que esses novos temporais devem ser pontualmente fortes em virtude da combinação de calor e instabilidade. Os eventos de chuva começam na metade sul do estado e avançam em direção ao leste, atingindo a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral. Ao mesmo tempo, áreas do noroeste, oeste e centro do estado também devem registrar chuvas intensas acompanhadas de raios e rajadas de vento. O cenário ganha ainda mais força na terça-feira, quando o avanço de uma frente fria se encontra com a massa de ar quente estacionada sobre o estado, colocando todas as regiões paranaenses sob risco de tempestades severas desde o final da manhã até a madrugada de quarta-feira (30).
Após a passagem dessa linha de instabilidade, a previsão é de que os eventos climáticos percam força ao longo da quarta-feira. A chuva deve ocorrer de forma mais dispersa e com menor severidade, embora pancadas pontuais com trovoadas ainda possam ser registradas. As temperaturas máximas também sofrerão uma leve redução, não ultrapassando a marca dos 30ºC em nenhuma região. O processo de estabilização gradual da atmosfera está previsto para quinta-feira (1º), ainda que chuvas irregulares possam ocorrer. Na sexta-feira (2), o tempo deve firmar temporariamente, sem chuvas significativas, mas uma nova frente fria já começará a se formar na sequência.
A lista de 126 municípios incluídos no alerta do Inmet para esta segunda-feira compreende as cidades:
- Agudos do Sul
- Almirante Tamandaré
- Ampére
- Antonina
- Antônio Olinto
- Araucária
- Balsa Nova
- Barracão
- Bela Vista da Caroba
- Bituruna
- Boa Esperança do Iguaçu
- Boa Vista da Aparecida
- Bocaiúva do Sul
- Bom Jesus do Sul
- Bom Sucesso do Sul
- Campina do Simão
- Campina Grande do Sul
- Campo do Tenente
- Campo Largo
- Campo Magro
- Candói
- Cantagalo
- Capanema
- Capitão Leônidas Marques
- Cascavel
- Catanduvas
- Céu Azul
- Chopinzinho
- Clevelândia
- Colombo
- Contenda
- Coronel Domingos Soares
- Coronel Vivida
- Cruzeiro do Iguaçu
- Cruz Machado
- Curitiba
- Dois Vizinhos
- Enéas Marques
- Espigão Alto do Iguaçu
- Fazenda Rio Grande
- Fernandes Pinheiro
- Flor da Serra do Sul
- Foz do Jordão
- Francisco Beltrão
- General Carneiro
- Goioxim
- Guamiranga
- Guaraniaçu
- Guarapuava
- Guaratuba
- Honório Serpa
- Imbituva
- Inácio Martins
- Ipiranga
- Irati
- Itapejara d'Oeste
- Itaperuçu
- Ivaí
- Lapa
- Laranjeiras do Sul
- Lindoeste
- Mallet
- Mandirituba
- Manfrinópolis
- Mangueirinha
- Mariópolis
- Marmeleiro
- Marquinho
- Matelândia
- Matinhos
- Morretes
- Nova Esperança do Sudoeste
- Nova Laranjeiras
- Nova Prata do Iguaçu
- Palmas
- Palmeira
- Paranaguá
- Pato Branco
- Paula Freitas
- Paulo Frontin
- Pérola d'Oeste
- Piên
- Pinhais
- Pinhal de São Bento
- Pinhão
- Piraquara
- Planalto
- Ponta Grossa
- Pontal do Paraná
- Porto Amazonas
- Porto Barreiro
- Porto Vitória
- Pranchita
- Prudentópolis
- Quatro Barras
- Quedas do Iguaçu
- Quitandinha
- Realeza
- Rebouças
- Renascença
- Reserva do Iguaçu
- Rio Azul
- Rio Bonito do Iguaçu
- Rio Branco do Sul
- Rio Negro
- Salgado Filho
- Salto do Lontra
- Santa Izabel do Oeste
- Santa Lúcia
- Santo Antônio do Sudoeste
- São João
- São João do Triunfo
- São Jorge d'Oeste
- São José dos Pinhais
- São Mateus do Sul
- Saudade do Iguaçu
- Serranópolis do Iguaçu
- Sulina
- Teixeira Soares
- Tijucas do Sul
- Três Barras do Paraná
- Turvo
- União da Vitória
- Verê
- Virmond
- Vitorino