Paraná tem alerta para tempestades severas com ventos acima de 60 km/h até sexta

O Paraná enfrenta uma semana de tempo severo, com previsão de chuvas intensas, raios e ventos fortes que devem se estender até a próxima sexta-feira (11). A combinação da formação de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul e o avanço de uma frente fria sobre a região Sul do país agravará a instabilidade climática, colocando diversas regiões em estado de alerta.

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De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o cenário de instabilidade já afeta o Estado desde a madrugada desta quarta-feira (9), com pancadas de chuva e atividade elétrica. A tendência é que a situação se intensifique nas próximas horas. A meteorologista do Simepar, Raissa Pimentel, alerta para a piora nas condições climáticas a partir do período da tarde, especialmente nas regiões noroeste, oeste e sudoeste.

A quinta-feira manterá o padrão instável em todo o território paranaense, mas com o foco das tempestades mais intensas se deslocando para as metades oeste e norte. No entanto, o dia mais crítico da semana promete ser a sexta-feira.

"A formação de um ciclone extratropical sobre o Rio Grande do Sul e o avanço de uma frente fria sobre o sul do Brasil criarão condições favoráveis para a ocorrência de tempestades severas no Paraná", explica Raissa.

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Os temporais não trarão apenas grandes volumes de água, mas também vendavais que podem causar destelhamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica. "Além de chuva intensa e dos raios, as rajadas de vento ganham força ao longo do dia e podem superar os 60 km/h em várias regiões do estado", complementa a meteorologista.

Diante do cenário de risco, os órgãos de monitoramento pedem cautela à população. A recomendação oficial é para que os moradores de todas as regiões acompanhem as constantes atualizações das previsões do tempo e fiquem rigorosamente atentos aos avisos meteorológicos emitidos pelo Simepar, bem como aos alertas oficiais da Defesa Civil.