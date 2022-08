Paraná tem alerta para tempestade até esta terça-feira (09)

Da Redação

O Instituto Nacional de Meteorologia, Inmet, afirmou que o Paraná está em alerta de risco de tempestade até a manhã deste terça-feira (09). Mais quatro estados do país se encontram na mesma situação: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Conforme a escala do instituto, essas regiões estão em risco laranja, indicando situação meteorológica perigosa e que necessita de alerta da população. De acordo com os avisos emitidos, há chance de chuva entre 30 e 60 mm por hora, queda de granizo e ventos intensos que podem variar de 60 a 100 km/h.

A causa para a instabilidade é um ciclone que se forma no litoral de Santa Catarina e do Paraná, segundo a Metsul Meteorologia.



Recomenda-se, em caso de rajadas de vento, evitar se abrigar debaixo de árvores, estacionar veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda e usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

No domingo (07), a Marinha emitiu um alerta indicando ventos com intensidade de até 88 km/h entre a cidade de Rio Grande (RS) e Itajaí (SC), entre a manhã de terça (09) e noite da quarta-feira (10). Já o trecho litorâneo que vai de Itajaí até Santos (SP) está sob alerta de ventos com intensidade de até 88 km/h entre a noite de terça e a manhã de quinta (11).







Fonte: Informações Banda B.

