O Paraná enfrenta um fim de semana marcado por instabilidades climáticas, com previsão de chuva forte, queda de granizo e rajadas de vento que podem alcançar os 85 km/h. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e a Climatempo, o tempo instável avança por diversas regiões ao longo deste sábado (21) e ganha ainda mais intensidade no domingo (22), impulsionado pela aproximação de uma frente fria e de um ciclone extratropical ao sul da região.

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Neste sábado (21), o calor combinado à alta umidade e à atuação de áreas de baixa pressão favorece a formação de pancadas de chuva e temporais isolados em todo o território paranaense, segundo o Simepar. Durante o período da manhã, a precipitação concentrou-se principalmente na faixa norte e em pontos do oeste do estado, com registros de raios nas proximidades da fronteira com o Paraguai, enquanto o noroeste acumulou os maiores volumes das últimas horas, ultrapassando 20 milímetros em algumas cidades.

Ainda conforme a Climatempo, um sistema de baixa pressão posicionado perto da costa de Santa Catarina ajuda a modular a distribuição das chuvas ao longo do dia, mantendo as regiões sul, oeste e noroeste sob risco de temporais pontuais. Mesmo com o avanço da instabilidade, a sensação de abafamento predomina, com termômetros podendo atingir 36°C no litoral e registrando marcas próximas de 18°C no centro-sul.

No domingo (22), a chegada da frente fria e do ciclone extratropical intensifica o cenário de alerta no Paraná, especialmente nas faixas oeste e sul. A Climatempo aponta risco de tempestades acompanhadas de descargas elétricas, chuva volumosa em pontos isolados e rajadas de vento na casa dos 85 km/h. Em Palmital, na região central, os modelos meteorológicos indicam acumulado próximo de 57 milímetros ao longo do dia, enquanto as temperaturas máximas devem chegar a 32°C no norte e no noroeste, contrastando com mínimas em torno de 18°C nas áreas de maior altitude.

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Para Curitiba, a previsão do domingo (22) indica variação térmica entre 20°C e 29°C e volume estimado em cerca de 25 milímetros de chuva. A capital deve ter madrugada com predomínio de nebulosidade e início das chuvas no fim da manhã, evoluindo para pancadas acompanhadas de trovoadas entre a tarde e a noite.

Diante do risco de fenômenos severos, a Defesa Civil orienta que a população evite buscar abrigo debaixo de árvores durante as rajadas de vento, não estacione veículos perto de estruturas sujeitas a quedas e jamais tente atravessar vias ou trechos alagados. Em situações de emergência, os moradores podem solicitar atendimento junto à Defesa Civil pelo telefone 199 ou acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193.