Paraná tem alerta laranja para tempestades com ventos de até 100 km/h

Alguns municípios de Santa Catarina também estão sob alerta

Parte do estado do Paraná está com alerta laranja de perigo para tempestades entre esta segunda-feira (20) e a terça-feira (21). Alguns municípios de Santa Catarina também estão sob alerta. As chuvas intensas poderão estar acompanhadas com ventos que devem chegar a 100 Km/h.

Conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão de chuva é entre 30 a 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Há risco de deslizamentos, alagamentos, corte de energia elétrica, queda de árvores os galhos e descargas elétricas.

No estado do Paraná, o alerta é para as regiões do Norte Pioneiro, Sudeste, Centro Oriental, Norte Central e ainda Região Metropolitana de Curitiba. Veja no mapa:

fonte: Inmet

O Inmet emitiu algumas recomendações para ajudar evitar maiores desastres e ajudar a garantir a segurança da população, confira:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Para mais informações ou caso seja necessário, entre em contato com a Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

