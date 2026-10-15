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ONDA DE FRIO

Paraná tem alerta laranja para tempestades antes de onda de frio intenso no fim de semana

Avisos meteorológicos indicam mudança rápida no tempo, com a instabilidade abrindo caminho para uma massa de ar gelado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Paraná tem alerta laranja para tempestades antes de onda de frio intenso no fim de semana
Autor A previsão é de manhãs geladas no fim de semana, com os termômetros podendo registrar mínimas de até 3ºC - Foto: AEN

O estado do Paraná enfrenta mudanças bruscas no tempo nesta semana, com alertas de tempestades severas antecedendo a chegada de uma intensa massa de ar frio. Nesta quinta-feira (15), diversas regiões do estado estão sob risco de ventos de até 100 km/h e queda de granizo. Logo após os temporais, a partir da noite de sexta-feira (16), as temperaturas entram em declínio acentuado.

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A previsão é de manhãs geladas no fim de semana, com os termômetros podendo registrar mínimas de até 3ºC no domingo (18) e na segunda-feira (19), especialmente nos municípios localizados na divisa com Santa Catarina.

O alerta de tempestade em vigência, classificado na categoria laranja pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), estende-se até as 23h59 desta quinta-feira e abrange 128 municípios paranaenses. As áreas com maior risco de chuvas intensas e granizo pontual concentram-se nas regiões Norte e Norte Pioneiro, além de toda a extensão da Grande Curitiba e do Litoral. O sistema afeta diretamente cidades como a capital Curitiba, São José dos Pinhais, Paranaguá, Londrina, Apucarana, Cornélio Procópio e Jacarezinho, entre dezenas de outros municípios dessas faixas do mapa.

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Para a sexta-feira (16), a previsão aponta uma diminuição das áreas de forte instabilidade em toda a região Sul do país, desativando os avisos severos para o território paranaense. Apesar disso, o céu deve permanecer com grande nebulosidade, e ainda há possibilidade de chuvas isoladas nos setores noroeste, norte e leste do Paraná. Nesse dia de transição, as temperaturas já começam a cair gradativamente, com Curitiba registrando mínima na casa dos 14ºC antes da chegada do ar mais gelado previsto para os dias seguintes.

Municípios da Grande Curitiba e Litoral

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  • Agudos do Sul
  • Almirante Tamandaré
  • Antonina
  • Araucária
  • Balsa Nova
  • Campina Grande do Sul
  • Campo do Tenente
  • Campo Largo
  • Campo Magro
  • Colombo
  • Contenda
  • Curitiba
  • Fazenda Rio Grande
  • Guaratuba
  • Lapa
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  • Morretes
  • Paranagu
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  • Pinhais
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  • Pontal do Paraná
  • Quatro Barras
  • Quitandinha
  • Rio Negro
  • São José dos Pinhais
  • Tijucas do Sul

Municípios do Norte e Norte Pioneiro

  • Abatiá
  • Adrianópolis
  • Alto Paraná
  • Alvorada do Sul
  • Andirá
  • Ângulo
  • Apucarana
  • Abatiá
  • Adrianópolis
  • Alto Paraná
  • Alvorada do Sul
  • Andirá
  • Ângulo
  • Apucarana
  • Cambará
  • Cambé
  • Carlópolis
  • Centenário do Sul
  • Colorado
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  • Cornélio Procópio
  • iamante do Norte
  • Doutor Ulysses
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