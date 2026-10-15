Paraná tem alerta laranja para tempestades antes de onda de frio intenso no fim de semana

Avisos meteorológicos indicam mudança rápida no tempo, com a instabilidade abrindo caminho para uma massa de ar gelado

O estado do Paraná enfrenta mudanças bruscas no tempo nesta semana, com alertas de tempestades severas antecedendo a chegada de uma intensa massa de ar frio. Nesta quinta-feira (15), diversas regiões do estado estão sob risco de ventos de até 100 km/h e queda de granizo. Logo após os temporais, a partir da noite de sexta-feira (16), as temperaturas entram em declínio acentuado.

- leia mais: Suspeito morre em troca de tiros com a PM em Londrina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A previsão é de manhãs geladas no fim de semana, com os termômetros podendo registrar mínimas de até 3ºC no domingo (18) e na segunda-feira (19), especialmente nos municípios localizados na divisa com Santa Catarina.

O alerta de tempestade em vigência, classificado na categoria laranja pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), estende-se até as 23h59 desta quinta-feira e abrange 128 municípios paranaenses. As áreas com maior risco de chuvas intensas e granizo pontual concentram-se nas regiões Norte e Norte Pioneiro, além de toda a extensão da Grande Curitiba e do Litoral. O sistema afeta diretamente cidades como a capital Curitiba, São José dos Pinhais, Paranaguá, Londrina, Apucarana, Cornélio Procópio e Jacarezinho, entre dezenas de outros municípios dessas faixas do mapa.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para a sexta-feira (16), a previsão aponta uma diminuição das áreas de forte instabilidade em toda a região Sul do país, desativando os avisos severos para o território paranaense. Apesar disso, o céu deve permanecer com grande nebulosidade, e ainda há possibilidade de chuvas isoladas nos setores noroeste, norte e leste do Paraná. Nesse dia de transição, as temperaturas já começam a cair gradativamente, com Curitiba registrando mínima na casa dos 14ºC antes da chegada do ar mais gelado previsto para os dias seguintes.

Municípios da Grande Curitiba e Litoral

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agudos do Sul

Almirante Tamandaré

Antonina

Araucária

Balsa Nova

Campina Grande do Sul

Campo do Tenente

Campo Largo

Campo Magro

Colombo

Contenda

Curitiba

Fazenda Rio Grande

Guaratuba

Lapa

Mandirituba

Matinhos

Morretes

Paranagu

Pien

Pinhais

Piraquara

Pontal do Paraná

Quatro Barras

Quitandinha

Rio Negro

São José dos Pinhais

Tijucas do Sul

Municípios do Norte e Norte Pioneiro