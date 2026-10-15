Paraná tem alerta laranja para tempestades antes de onda de frio intenso no fim de semana
Avisos meteorológicos indicam mudança rápida no tempo, com a instabilidade abrindo caminho para uma massa de ar gelado
O estado do Paraná enfrenta mudanças bruscas no tempo nesta semana, com alertas de tempestades severas antecedendo a chegada de uma intensa massa de ar frio. Nesta quinta-feira (15), diversas regiões do estado estão sob risco de ventos de até 100 km/h e queda de granizo. Logo após os temporais, a partir da noite de sexta-feira (16), as temperaturas entram em declínio acentuado.
- leia mais: Suspeito morre em troca de tiros com a PM em Londrina
A previsão é de manhãs geladas no fim de semana, com os termômetros podendo registrar mínimas de até 3ºC no domingo (18) e na segunda-feira (19), especialmente nos municípios localizados na divisa com Santa Catarina.
O alerta de tempestade em vigência, classificado na categoria laranja pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), estende-se até as 23h59 desta quinta-feira e abrange 128 municípios paranaenses. As áreas com maior risco de chuvas intensas e granizo pontual concentram-se nas regiões Norte e Norte Pioneiro, além de toda a extensão da Grande Curitiba e do Litoral. O sistema afeta diretamente cidades como a capital Curitiba, São José dos Pinhais, Paranaguá, Londrina, Apucarana, Cornélio Procópio e Jacarezinho, entre dezenas de outros municípios dessas faixas do mapa.
📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN
Para a sexta-feira (16), a previsão aponta uma diminuição das áreas de forte instabilidade em toda a região Sul do país, desativando os avisos severos para o território paranaense. Apesar disso, o céu deve permanecer com grande nebulosidade, e ainda há possibilidade de chuvas isoladas nos setores noroeste, norte e leste do Paraná. Nesse dia de transição, as temperaturas já começam a cair gradativamente, com Curitiba registrando mínima na casa dos 14ºC antes da chegada do ar mais gelado previsto para os dias seguintes.
Municípios da Grande Curitiba e Litoral
- Agudos do Sul
- Almirante Tamandaré
- Antonina
- Araucária
- Balsa Nova
- Campina Grande do Sul
- Campo do Tenente
- Campo Largo
- Campo Magro
- Colombo
- Contenda
- Curitiba
- Fazenda Rio Grande
- Guaratuba
- Lapa
- Mandirituba
- Matinhos
- Morretes
- Paranagu
- Pien
- Pinhais
- Piraquara
- Pontal do Paraná
- Quatro Barras
- Quitandinha
- Rio Negro
- São José dos Pinhais
- Tijucas do Sul
Municípios do Norte e Norte Pioneiro
- Abatiá
- Adrianópolis
- Alto Paraná
- Alvorada do Sul
- Andirá
- Ângulo
- Apucarana
- Abatiá
- Adrianópolis
- Alto Paraná
- Alvorada do Sul
- Andirá
- Ângulo
- Apucarana
- Cambará
- Cambé
- Carlópolis
- Centenário do Sul
- Colorado
- Congonhinhas
- Conselheiro Mairinck
- Cornélio Procópio
- iamante do Norte
- Doutor Ulysses
- Figueira
- Florestópolis
- Flórida
- Guapirama
- Guaraci
- Ibaiti
- Cruzeiro do Sul
- Curiúva
- Ibiporã
- Iguaraçu
- Inajá
- Itaguajé
- Itambaracá
- Itaúna do Sul
- Jaboti
- Jacarezinho
- Jaguapitã
- Jaguariaíva
- Japira
- Jardim Olinda
- Jataizinho
- Joaquim Távora
- Jundiaí do Sul
- Lobato
- Londrina
- Lupionópolis
- Mandaguaçu
- Marilena
- Miraselva
- Munhoz de Melo
- Nossa Senhora das Graças
- Nova América da Colina
- Nova Esperança
- Nova Fátima
- Nova Londrina
- Nova Santa Bárbara
- Paranacity
- Paranapoema
- Paranavaí
- Pinhalão
- Pitangueiras
- Porecatu
- Prado Ferreira
- Primeiro de Maio
- Quatiguá
- Rancho Alegre
- Ribeirão Claro
- Ribeirão do Pinhal
- Rolândia
- Sabáudia
- Salto do Itararé
- Santa Amélia
- Santa Cecília do Pavão
- Santa Fé
- Santa Inês
- Santa Mariana
- Santana do Itararé
- Santo Antônio da Platina
- Santo Antônio do Caiuá
- Santo Antônio do Paraíso
- São Jerônimo da Serra
- São João do Caiuá
- São José da Boa Vista
- São Sebastião da Amoreira
- Sapopema
- Sengés
- Sertaneja
- Sertanópolis
- Siqueira Campos
- Tamarana
- Terra Rica
- Tomazina
- Uniflor
- Uraí
- Ventania
- Wenceslau Braz