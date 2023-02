Paraná tem alerta laranja neste domingo (26), com chuva intensa

Da Redação

O alerta laranja também abrange algumas regiões de Santa Catarina, São Paulo e o Mato Grosso do Sul

Após os temporais que atingiram algumas regiões e causaram destruição na rede de energia no Oeste do Paraná, todo o estado tem um novo alerta laranja, de perigo de tempestades, para este domingo (26) e para a segunda-feira (27). De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de queda de granizo, deslizamentos, estragos em plantações, corte de energia e queda de árvores.

Ainda segundo o Inmet, a previsão é de um volume significativo de chuvas, entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e ventos intensos de 60 até 100 km/h. O alerta laranja também abrange algumas regiões de Santa Catarina, São Paulo e o Mato Grosso do Sul.

Devido aos riscos, o Inmet ainda publicou algumas orientações para evitar desastres:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

As informações, são do site Ric Mais.

