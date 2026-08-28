Paraná tem alerta de vendaval e chuvas neste fim de semana, aponta Simepar

Meteorologista destaca risco elevado de tempo severo a partir de domingo, afetando principalmente a faixa sul e a região metropolitana





O tempo no Paraná passará por mudanças significativas neste fim de semana, com uma transição rápida entre o calor intenso, ventos fortes e o retorno das chuvas. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma combinação de sistemas meteorológicos provocará rajadas de vento que podem ultrapassar os 70 km/h, além de elevar o risco de tempestades severas, principalmente a partir de domingo.

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A instabilidade começa a se desenhar já nesta sexta-feira, impulsionada por um sistema de baixa pressão atmosférica localizado em países vizinhos. "A intensificação de um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai e o norte da Argentina tem contribuído para o aumento da intensidade dos ventos no Paraná", explica a meteorologista Bianca de Angelo, do Simepar.

Na região oeste, os ventos passam dos 45 km/h. No entanto, o alerta principal vai para a faixa sul, Campos Gerais e a Região Metropolitana de Curitiba (RMC), onde as rajadas podem alcançar 70 km/h durante a tarde. Esses ventos trazem uma massa de ar quente do centro do país, elevando as temperaturas máximas para até 35 graus no noroeste, oeste e sudoeste paranaense.

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Frente fria e retorno da chuva

No sábado, a ventania continua forte, especialmente no centro-leste, com rajadas mantendo a marca dos 70 km/h. O calor segue intenso na maior parte do estado, mas o cenário começa a mudar com o avanço de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul.

Segundo a meteorologista, a chuva retorna ao Paraná de forma pontual ao longo da tarde de sábado. "Não são esperados eventos de chuva organizados, mas sim pancadas de chuvas isoladas e irregulares distribuídas pelo estado, principalmente durante a tarde", detalha Bianca, ressaltando que temporais intensos não estão descartados no leste paranaense.

Simepar alerta para tempestades no Paraná durante este fim de semana - Foto: SEDEST/IAT Simepar alerta para tempestades no Paraná durante este fim de semana - Foto: SEDEST/IAT

Risco de tempo severo no domingo

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O alerta para o risco de tempestades aumenta no domingo. Embora os ventos percam força gradualmente, as condições para chuvas fortes se tornam mais abrangentes, atingindo todas as regiões do Paraná durante a tarde.

"De maneira geral, todas as regiões apresentam risco elevado para a ocorrência de tempestades, com exceção do norte, onde os eventos tendem a ser mais localizados e de menor duração", alerta a especialista do Simepar. A faixa sul do estado deve ser a mais impactada, com tempestades recorrentes ao longo do dia.

As condições de instabilidade e o risco de tempestades fortes devem se prolongar ao longo da segunda-feira, quando o sistema ganha organização e forma uma linha de instabilidade sobre o estado, mantendo as chuvas intensas e dispersas.