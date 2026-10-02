Paraná tem alerta de temporal severo na véspera das eleições, diz Simepar
Rajadas de vento podem superar 80 km/h e há risco de granizo; instabilidade avança e marca o domingo de votação
O fim de semana de eleições no Paraná será marcado por uma mudança brusca no clima, com alerta para tempestades severas a partir do final do sábado (03). O avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil favorece a formação de uma linha de instabilidade que atinge inicialmente as regiões Sudoeste, Oeste, Centro-Sul e Noroeste do estado, trazendo riscos significativos de estragos.
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A meteorologista do Simepar, Júlia Munhoz, alerta para o potencial destrutivo das chuvas. “Essas tempestades podem provocar chuva intensa em curto espaço de tempo, alta incidência de raios, rajadas de vento que podem atingir e até mesmo superar os 80 quilômetros por hora, além da queda de granizo em alguns pontos”, detalha a meteorologista.
Para o domingo de eleições, a previsão é de que a linha de instabilidade avance para o Leste ainda durante a madrugada e a manhã, alcançando as áreas centrais e o Norte do Paraná. No período da tarde, as instabilidades mais intensas já devem ter atravessado o estado, diminuindo o risco de tempestades, mas o tempo segue instável com possibilidade de chuvas no Norte e no Leste.
Devido ao pleito eleitoral, haverá um acompanhamento especial do clima. “Vale destacar que terá um meteorologista do Simepar de plantão lá no TRE monitorando as condições atmosféricas durante todo o dia do domingo”, afirma Júlia.
Sexta, sábado e segunda-feira
Antes da chegada dos temporais, a sexta-feira começou com temperaturas próximas aos 10°C na faixa Sul do estado e mínimas entre 7°C e 8°C no extremo Sul, como em Palmas e General Carneiro. No Leste, o céu segue encoberto com garoas e máximas que não ultrapassam os 20°C, mantendo a sensação de frio, especialmente na Grande Curitiba. Já no Noroeste, Oeste e Sudoeste, as temperaturas se aproximam dos 30°C.
No sábado, o dia começa com nuvens baixas no Leste e Centro-Sul, mas o sol aparece e eleva o abafamento à tarde em todo o Paraná. Pancadas de chuva irregulares, típicas da primavera, podem ocorrer antes da chegada da frente fria à noite.
A trégua nos temporais será curta. Na segunda-feira, a intensificação de um sistema de baixa pressão sobre os países vizinhos volta a atuar no Sul do Brasil, trazendo mais chuvas e novas tempestades a partir do período da manhã, começando pelo Oeste em direção às áreas centrais, Sul e Leste do Paraná.